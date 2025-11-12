Barbero e Cazzullo sul palco insieme per parlare di san Francesco

Il 12 gennaio nell’ambito di «Castenedolo Incontra» lo storico e il giornalista, affiancati da Maria Elena Boschi, parleranno dei loro libri sulla figura del santo. La serata sarà trasmessa in diretta su Teletutto

3 ' di lettura

Aldo Cazzullo e Alessandro Barbero

Da un lato uno storico, specializzato nel Medioevo, capace di riempire al solo pronunciare il suo nome interi palazzetti. Dall’altro un giornalista e scrittore, tra i più noti al grande pubblico. E in mezzo una delle figure più note e iconiche della cultura e della religiosità italiane: san Francesco d’Assisi. L’appuntamento che Castenedolo ospiterà il 12 gennaio dell’anno prossimo ha dello straordinario. In quella che si può definire a tutti gli effetti una prima nazionale, Alessandro Barbero e