La pace secondo Francesco: ascoltare la fame dietro la violenza

Il Lupo di Gubbio e la più bella parabola ante litteram del miracolo di ogni mediazione ben riuscita

San Francesco e la «Predica agli uccelli», affresco nella Basilica superiore di Assisi

Ci fu un tempo in cui a Gubbio, deliziosa cittadina umbra, nessuno viveva più. Le strade erano deserte, la gente nascosta in casa, gli uomini armati fino ai denti: un feroce lupo teneva in assedio la città che si era trasformata in una prigione di paura. Quando arrivò da quelle parti Francesco d’Assisi, gli eugubini erano ormai allo stremo. Francesco li ascoltò e senza armi, né scudi, né scudieri, il lacero saio, la calma della fede e nulla da perdere, decise semplicemente di andare ad incontrar