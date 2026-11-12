Elisa Macellari: «Così ho ritratto i 27 “fondatori” dei musei bresciani»

Come nasce un museo? Nel caso di Brescia, dalla lungimiranza e dai lasciti di numerose persone che hanno deciso di donare il proprio patrimonio – artistico, culturale, storico, scientifico… – alla città. Chi ha lasciato quadri e chi ha donato una collezione micologica; chi ha regalato una sella (usata da Garibaldi) e chi dei paraventi giapponesi. È così che si sono formati i musei civici, oggi gestiti da Fondazione Brescia Musei. Il patrimonio è davvero ingente e non tutto può essere esposto; da qui nasce la mostra «Tesori», che sarà visibile fino ad agosto 2027.
Come questi tesori talvolta nascosti, nascoste sono le storie dei benefattori culturali a cui dobbiamo le collezioni e l’identità cittadina. Per dargli nuovamente luce i curatori della mostra Roberta D’Adda e Stefano Karadjov – responsabile delle collezioni di Brescia Musei la prima, direttore il secondo – hanno inserito nel percorso della mostra anche le loro storie. E per dare un volto a tutti questi uomini e a tutte queste donne – nobili, diplomatici, collezionisti, storici, monache, commercianti, marinai, reporter… – hanno chiamato un’illustratrice: Elisa Macellari. Italo-thailandese, cresciuta a Perugia, l’artista si è immersa nella storia e nella cultura bresciane e ha ritratto Agide Agazzi, Camillo Brozzoni e Carolina Lera, Elena Ugoni e Marianna Ugoni Del Bene, Rodolfo Rodolfi, Alessandro Fè d’Ostiani e Paolina Montholon Fè d’Ostiani, Giulio Zappa, Paolo Tosio e Paolina Bergonzi, Francesco Sailer… Venti illustrazioni per ventisette personaggi che raccontano l’umanità dietro al collezionismo. A raccontarci come sono nati – e a raccontarci la sua carriera di illustratrice – è la stessa artista.
Elisa, com’è arrivata all’illustrazione e alla graphic novel?
Ho iniziato nel 2012. Prima lavoravo in campo artistico, ma sul versante organizzativo: ho frequentato l’Accademia a Perugia, poi ho lavorato alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo per la mediazione culturale e poi come assistente in una galleria d’arte contemporanea. A un certo punto ho deciso di mettermi alla prova: l’illustrazione faceva per me. Ho iniziato a costruire il mio portfolio, il sito e le cose si sono avviate, anche con l’idea di non essere una semplice esecutrice, ma anche un’autrice. Mi sono quindi avvicinata al fumetto: ho realizzato alcune graphic novel.
A proposito di portfolio: l’illustrazione e la creatività oggi passano quasi per forza anche dai social. Lo percepisce anche lei oppure si riuscirebbe a lavorare a prescindere da essi?
Secondo me sono un ottimo canale di promozione personale. Quando ho iniziato, Instagram era agli albori. L’ho usato, ma era una bacheca personale. Poi è diventato sempre più professionale, anche se continuo a usarlo in maniera personale. Mi piace molto raccontare storie, quindi anche ciò che vivo fa parte del racconto: stories e narrazioni varie che poi confluiscono in ciò che illustro.
Dopo il legittimo spavento iniziale e le implicazioni etiche seguite all’avvento dell’AI, sembra ci sia un contraccolpo e che si stia tornando alla manualità e alla creatività umana. Penso alle copertine e ai set del fotografo Szilveszter Makó, alla campagna natalizia di Prada, alle vetrine di carta di Dior… È così?
Non posso rispondere con certezza. Ci sono prodotti di consumo molto veloci che usano l’AI per abbattere costi e tempi. Ne capisco l’utilità, per certi versi. Ma le immagini ottenute in questa maniera sono di una banalità e di una scarsità di processo e contenuto agghiaccianti. È come se mancasse la stratificazione di pensiero culturale. In alcuni prodotti editoriali spero si torni alla valorizzazione di questi aspetti. Certo, alcuni lavori più meccanici mettono gli illustratori a rischio, soprattutto chi si occupa di aspetti più esecutivi.
In questi giorni troviamo le sue opere al Museo di Santa Giulia, avendo illustrato i protagonisti della mostra «Tesori». Conosceva già la città?
L’ho scoperta molto grazie a questo lavoro. Negli anni precedenti ero passata per motivi di amicizia, ma non avevo colto alcuni aspetti e luoghi, come il Capitolium. Mi hanno sorpreso. E poi c’è un panorama artistico contemporaneo attivissimo: Mutty, Apalazzogallery, Palazzo Monti...
Com’è arrivato il lavoro con Fondazione Brescia Musei?
Credo di aver conosciuto Ilaria Turri, registrar di Fbm, una decina di anni fa. Ero all’inizio del mio lavoro da illustratrice. Ha seguito la mia evoluzione e credo abbia notato il lavoro per Gallerie d’Italia, dove sono stati riallestiti i vasi greco-romani. Mi hanno chiamato sulla scia di quel tipo di comunicazione che voleva rinnovare e attirare un pubblico diverso. Mi è piaciuto molto lavorare qui: amando le storie, ho amato molto leggere le biografie dei personaggi che hanno contribuito al patrimonio museale bresciano. A volte c’erano le foto, altre volte no, quindi ho dovuto immaginare i volti, i personaggi, i vestiti... È stato interessante anche conoscere la provenienza. Sono storie minori, non raccontate: mi è piaciuto il senso civico di queste persone che, nella vita, dopo tutti i viaggi e le peregrinazioni, hanno deciso di lasciare alla città un pezzo di sé.
Per tutti loro ha scelto uno stile grafico e pulito...
Il mio tratto è così: ricorda l’immagine del fumetto, ma non del tutto. Sono ritratti molto grafici, con una palette che procede di pari passo con le scelte dell’allestimento curato da Top Tag: racconta le diverse sezioni e ha una coerenza visiva. I personaggi vengono da mondi distanti (ci sono un marinaio che ha solcato i mari europei, un diplomatico che ha vissuto in Giappone, una signora che viveva con le galline...), ma il colore è il legante: fanno parte della stessa storia.
Una storia composta da tante storie piene di fascino. Quali sono quelle più significative?
Mi ha colpito molto quella di Anna Ferioli Mignani ha condotto una vita sulla soglia della povertà, ma aveva pezzi d’arte pazzeschi. E poi la monaca Elena Ugoni. a cui fu affidata una reliquia che poi ha donato alla nipote Marianna Ugoni Del Bene: un filo generazionale di trasmissione femminile della memoria. Visivamente, quindi, le collega proprio un filo. Empatizzo con i personaggi femminili, è naturale, ma ce ne sono molti altri, come Lucio Fiorentini, che destinò ai musei di Brescia la sella di Garibaldi, che questi donò a Tito Speri: una bellissima storia di conservazione della memoria.