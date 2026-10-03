A Cellatica c’è la casa dei capolavori: dal tavolo dei Medici a Saint Laurent

Viaggio dentro alla collezione di Casa Museo Zani voluta da Paolo Zani: ci sono solo capolavori di Canaletto e Tiepolo, ma anche tantissimi pezzi di provenienza molto glamour come le sedie dello stilista francese e un presepe dell’avvocato Agnelli