La Carolina Zani Melanoma Foundation al fianco di chi combatte contro l’insidioso tumore

A Passirano è nata la fondazione intitolata alla giovana scomparsa a 27 anni. L’11 maggio prevista una camminata benefica per le vie di Passirano

Il logo della fondazione - © www.giornaledibrescia.it

Tra l’armonia dei vigneti e del reticolo urbano di Passirano, in una porzione di una felice ristrutturazione di un antico stabile nobiliare, è attiva la Carolina Zani Melanoma Foundation Ets, che ha come obiettivo la prevenzione e la diagnosi precoce di nuovi casi di melanoma. Uno spazio aperto dell’elegante giardino richiama l’inconfondibile stile giapponese: una scelta voluta per ricordare l’ultimo viaggio di Carolina, strappata alla vita a soli 27 anni da un melanoma, insidioso tumore cutaneo