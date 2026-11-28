Quando ha iniziato a dare forma ai suoi pensieri si è messo in cerca di un pubblico prima ancora che di un editore. Perché le soluzioni, come insegnano i personaggi che da decenni animano i suoi fumetti, raramente stanno su una traiettoria orizzontale. È anche per questa ragione che le sue storie le ha costruite nelle fogge più svariate, dalla corrispondenza alla scatola fino al libro da ascoltare, godendosi l’effetto che fa realizzare un «vetro che non si rompe», per dirla alla Bruno Munari.
Alessandro Baronciani, fumettista, illustratore e musicista pesarese (classe 1974) è tra gli autori più originali e sperimentali del graphic novel italiano. Martedì sera alle 20.45 sarà ospite al Cinema Teatro Oratorio di Esine per l’incontro «I fumetti non ti lasciano solo. Il graphic novel come specchio della realtà nei momenti di bisogno», nell’ambito della rassegna camuna «Come Trame di un Canto» (ingresso libero). Incontro che prenderà le mosse dal suo celebre fumetto «Quando tutto diventò blu» (Bao Publishing), in cui Baronciani esplora l’abisso degli attacchi di panico.
Lei ha trasformato le storie in scatole da aprire, concerti da disegnare, fumetti da ascoltare: è più una forma di ribellione o una necessità creativa?
Più che altro direi che è la curiosità che a volte mi spinge a fare delle cose per capire se quello che ho in testa si può realizzare davvero. È il caso di «Monokerostina», un fumetto che è diventato una scatola di farmaci, o «Come svanire completamente», un libro che non si legge dall’inizio alla fine. E nemmeno io, all’inizio, ho mai una visione completa di ciò che sarà, piuttosto una direzione. Anche per «Quando tutto diventò blu» non avevo pensato di scrivere un testo sugli attacchi di panico. Come diceva Bruno Munari in «Fantasia», si inventa unendo gli estremi: immaginare qualcosa con le proprietà del vetro, trasparente, ma che se cade rimbalza come la gomma. Quando realizzo qualcosa che non c’è non lo faccio per fare l’alternativo, ma per vedere se dentro quella forma si nasconde una storia.
Si può dire che il suo primo editore sia stato Poste Italiane?
Sì, esattamente. Quando ho iniziato a scrivere, ai tempi in cui non esisteva nemmeno MySpace, ho pensato di non cercare un editore ma direttamente dei lettori. Volevo trovare persone che leggessero le mie storie (inviate appunto per posta, ndr) e mi dicessero cosa avevano capito, raccontandomi chi fossero e dove vivevano. Più di recente da «Una storia a fumetti» è nato anche un film su RaiPlay realizzato dal regista Mauro Santini con gli studenti di una scuola di Pesaro: si chiama «Le feste senza fine» e racconta l’esperimento di un ventenne di trent’anni fa rivisto dai ventenni di oggi.
Lei è anche musicista: quando ha un’idea, come capisce se incanalarla in una canzone o in una tavola disegnata?
Non ho una regola, ma la musica è ciò che mi tiene legato ai miei due compagni di band e amici di sempre. Suonare dal vivo significa macinare chilometri e dormire sui divani altrui, in un uliveto in Puglia o in una casa occupata a Torino. È un modo di viaggiare che non ha niente a che vedere con le vacanze. E poi la musica ti dà un riscontro immediato. È un approccio punk: sapere che da un’altra parte qualcuno ascolta una tua idea e ti rimanda indietro un messaggio, un po’ come un Major Tom più attento di quello di Bowie.
Come mai ricorre quasi sempre a uno sguardo femminile per raccontare il mondo?
Perché i maschietti sono noiosi! Quando ho iniziato, i protagonisti erano quasi sempre uomini, ma a me non piace lo stereotipo modellato su Odisseo o tutti quegli eroi alla Tex che arrivano in un posto e, bam, risolvono il problema. Con «Quando tutto diventò blu» ho capito che il racconto al femminile poteva portarmi in posti che non avevo immaginato. E non è una questione di fragilità o debolezza, anzi. Quasi tutti i miei personaggi hanno una forza di ribellione nei confronti della storia e trovano modi tutti loro per affrontare i problemi. Direi che a interessarmi è la complessità.
In molte sue storie c’è una battaglia contro qualcosa che sparisce: disegna per conservare o per accettare che tutto prima o poi passa?
Sì, io odiavo Eraclito, ma tutto cambia effettivamente. E del resto Munari diceva che chi non è disposto a cambiare muore, e la creatività è proprio mangiare una cosa, sputarne un’altra e continuare a rimaneggiarla. Uno dei pochi personaggi maschili che ho raccontato, ne «Le ragazze dello studio Munari», fa i conti proprio con una certa immobilità maschile, quel «sono fatto così e non posso cambiare» che è una scusa troppo facile.
Negli ultimi anni il graphic novel è entrato stabilmente in libreria. Che cosa ha guadagnato e che cosa ha perso il fumetto in questo passaggio?
La mia generazione è cresciuta in edicola con Dylan Dog, Asterix e i manga, e a trent’anni ha sentito il bisogno di storie più mature nel linguaggio con cui era cresciuta. Il mercato ha aperto le porte delle librerie, ma oggi si stampa tantissimo ed è difficile orientarsi. Anche perché, a differenza della letteratura, nel fumetto manca quasi del tutto una vera critica che faccia da bussola, spiegando come è costruita una sequenza o perché un’opera funziona. Così i ragazzi comprano un paio di titoli a caso, restano delusi e si disaffezionano.
Verrà a Esine a parlare di fragilità: come si racconta oggi il disagio e che cosa vede intorno a sé?
Io racconto storie, non casi clinici, anche se libri come «Quando tutto diventò blu» o «Monokerostina» attraversano quei territori. Oggi vedo tantissime fragilità, ma anche tanta rigidità: la società tende a ignorarle perché non sa come curarle. Invece basterebbe parlarne. Non è la soluzione definitiva, ma è il primo passo.lla fine, i fumetti salvano davvero o al massimo tengono compagnia?
È la domanda più bella e la risposta proveremo a trovarla insieme a chi verrà all’incontro.