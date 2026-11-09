Breno, da Gancitano a Baroncini per raccontare le fragilità

Mettere al centro del dibattito il tema dell’ascolto, dell’empatia e delle umane vulnerabilità. Con questo intento torna in Valcamonica la rassegna «Come trame di un canto. Raccontare le fragilità». Un progetto, quello del festival giunto alla terza edizione, nato grazie a un’unione di intenti tra enti e associazioni che operano sul territorio e realizzata in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e l’Assessorato Politiche Sociali della Comunità Montana. Ispirandosi al celebre verso de «La cura» di Franco Battiato, il festival propone quattro incontri a ingresso gratuito tra i mesi di novembre e dicembre, declinando la parola «fragilità» al plurale, come specchio fedele dei complessi disagi individuali e sociali che attraversano il nostro tempo e che richiedono nuove progettualità politiche e pubbliche.
Il programma
L’apertura è fissata per martedì 17 novembre (ore 20.45) al Centro Congressi di Darfo Boario Terme con la lectio magistralis della nota filosofa e saggista Maura Gancitano dal titolo «Trame fragili: l’imperfezione come legame». Nella moderna società della performance, in cui la stanchezza viene vista come un difetto, Gancitano proporrà una profonda riflessione per riscoprire nell'imperfezione il punto esatto in cui una comunità si unisce e ricomincia a prendersi cura di sé.
Sabato 21 novembre, alla stessa ora, l’Auditorium «Luciano Chiesa» di Edolo ospiterà invece il giornalista del Corriere della Sera Luca Mastrantonio. Attraverso un intenso docu-reading tratto dal suo volume «Piombo e latte» (Bompiani), l’autore ripercorrerà la tragica vicenda del delitto del giovane Dirk Hamer e la controversa deriva medica del padre, esplorando le luci e le ombre del trauma, della sofferenza e dell’irragionevole speranza.
Il festival proseguirà poi martedì 1 dicembre al Cinema Teatro Oratorio di Esine con Alessandro Baronciani, tra i più stimati e amati fumettisti italiani, moderato da Lucia Plebani. Nell’incontro intitolato «I fumetti non ti lasciano solo», si approfondirà come l’arte e le graphic novel possano farsi veicolo per raccontare l’ansia e il disorientamento, partendo da opere celebri come «Quando tutto diventò blu».
La chiusura della rassegna, giovedì 10 dicembre al Teatro Giardino di Breno, sarà infine affidata al professor Giuseppe Remuzzi, celebre direttore dell’Istituto Mario Negri. Moderato dalla giornalista Anna Della Moretta, lo scienziato affronterà i complessi dilemmi etici del fine vita legati al suo recente volume «In punta di piedi» (Mondadori), interrogandosi sul delicato confine tra cura, alleanza terapeutica e dignità nell'ultimo tratto dell'esistenza.