Uno sguardo negli abissi di un giovane uomo che ha fallito. Fuori posto e fuori tempo, è stato relegato ai margini della comune comprensione e delle cronache letterarie che da quasi due secoli celebrano le sue sorelle: Charlotte, Anne ed Emily, che lo amava al punto da non sopravvivere alla sua morte. A raccontare «La mia anima non è vile: la vita di Branwell Brontë» è il musicista e scrittore anglo-bresciano Jet Set Roger, che lo scorso 6 novembre ha pubblicato il concept album dedicato all’elemento disgraziato di una talentuosa e prolifica progenie, ucciso a 31 anni dalla disperazione e dagli eccessi.
Con questo disco in 16 tracce, pubblicato da Snowdonia Dischi, Roger chiude la trilogia inaugurata dieci anni fa con «Lovecraft nel Polesine» e proseguita nel 2020 con «Un rifugio per la notte» dedicato al rapporto fra R.L. Stevenson e il poeta medievale François Villon. Anche in questo caso il disco si completa con un saggio e una graphic novel illustrata dal fumettista serbo Aleksandar Zograf. Roger presenterà il suo «oggetto letterario non identificato» domani pomeriggio alle 17 alla Libreria Rinascita di Brescia.
Roger, come è nato l’interesse per Branwell Brontë?
Ai tempi del liceo, durante un’ora di letteratura inglese. Quando si arrivò alle sorelle Brontë, il fratello Branwell era citato in poche righe. Mi colpì soprattutto una frase: «si ubriacò fino alla morte nel pub sotto casa». La cosa mi restò in testa finché, spulciando la bibliografia di Daphne du Maurier, una scrittrice che amo molto, scoprii che aveva scritto « The Infernal World of Branwell Brontë», mai tradotto in Italia. Mi procurai il libro e ne rimasi affascinato.
È curioso che, in una famiglia così celebre, a restare nell’ombra sia stato proprio l’unico figlio maschio.
Sì, ed è uno dei grandi paradossi della storia dei Brontë. Le probabilità che le figlie di un parroco protestante non certo benestante, diventassero scrittrici erano bassissime. Allo stesso tempo era quasi impensabile che il fratello, destinato ad essere il capofamiglia, andasse incontro a un fallimento così completo.
Che rapporto aveva Branwell con le sorelle?
Contrariamente a una certa critica superficiale e a una certa filmografia che lo dipingono come una sorta di orco, Branwell era molto amato dalle sorelle. In particolare da Emily che, quando lui morì, si lasciò praticamente morire pochi mesi dopo. Il loro legame era profondissimo.
Anche in questo lavoro prosegue la collaborazione con Zograf. Da quanto dura?
Credo risalga al 2008, ai tempi di Manituana dei Wu Ming. Mi venne chiesto di partecipare alla colonna sonora del progetto e lui realizzò delle tavole ispirate al romanzo.
Musica e disegno continuano quindi a viaggiare insieme. Che valore aggiunge questa contaminazione?
Un quindicina di anni fa mi sono reso conto che la gente non comprava più dischi e mi sono messo a riflettere sull’esperienza dell’ascolto, elaborandone una mia concezione totale. Così ho iniziato a realizzare concept album costruiti come un racconto unitario. Alle canzoni ha deciso di affiancare un fumetto che racconta la storia con un altro linguaggio. E ciò che non riesco a esprimere né con la musica né con il fumetto lo affido a un saggio, capace di fornire ulteriori chiavi di lettura.
E che cosa accomuna Lovecraft, Stevenson e Branwell Brontë?
In molti mi hanno fatto notare che si tratta di figure marginali o sconfitte. Sicuramente c’è questo elemento. Riflettendoci, però, mi sono accorto che il vero tema comune è l’incomunicabilità. Tutti questi personaggi faticano a rapportarsi con il mondo circostante. Branwell, in particolare, rappresenta chi resta fuori dalla narrazione dominante, chi viene dimenticato perché non corrisponde all'idea di successo che la società contemporanea impone. Viviamo in una cultura che premia continuamente la performance e l'immagine vincente. Basta guardare i social network: sembrano una successione infinita di storie di successo. Chi fallisce viene rimosso dal quadro. Branwell, invece, incarna proprio questa zona d’ombra.
Il titolo del disco, «La mia anima non è vile», riprende un verso di Emily. Perché questa scelta?
In realtà avrei voluto intitolare il progetto «Il mondo infernale di Branwell Brontë», come la biografia di Daphne du Maurier. Mi è stato però fatto notare che il titolo poteva creare problemi legati al copyright e così ho dovuto trovare un'alternativa. Alla fine mi sono soffermato su questo verso di Emily. Nella poesia originale esprime la sua forza interiore, la sua tensione mistica e la sua straordinaria determinazione. Applicato a Branwell, il verso assume quasi un significato opposto, perché lui era fragile, insicuro, incapace di portare a termine molte delle cose che iniziava. Ma è proprio questo il punto: anche una persona che fallisce, che non lascia una storia di successo da raccontare, conserva una dignità e un valore. Branwell non merita di essere dimenticato. La sua anima, appunto, non è vile.
Il ciclo degli scrittori si conclude qui?
Per il momento si conclude qui. In futuro non si sa mai, perché le storie da raccontare non mancano.
Come porterà dal vivo un’opera che unisce musica, fumetto e saggio?
Mi sono reso conto che lavori di questo tipo non funzionano nei normali locali live: hanno bisogno di contesti più raccolti e attenti. Già con «Un rifugio per la notte» avevo iniziato a orientarmi verso festival letterari, librerie e spazi culturali. Con questo progetto ho fatto un passo ulteriore: lo presento come un libro. C’è un moderatore che mi intervista, racconto il lavoro e alterno il dialogo a sei brani eseguiti in versione solista al pianoforte elettrico. Alla fine lascio spazio alle domande del pubblico.
Quindi non si tratta di normali concerti.
Esatto. Assomigliano più a presentazioni letterarie che a concerti tradizionali, ed è proprio così che ho pensato di raccontare Branwell.