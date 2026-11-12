Alberto Folonari, il lascito fecondo di un imprenditore visionario

È una storia d’impresa declinata al servizio del bene comune e della crescita culturale, quella di Alberto Folonari (1937-2016). Storia ripercorsa in un libro di Massimo Tedeschi, «Alberto Folonari. Impresa, banca, cultura», edito da Laterza nel decennale della scomparsa del banchiere, che fu presidente del Credito Agrario Bresciano dal 1993 al ’98 e guidò la Fondazione Cab in anni importanti per la cultura cittadina: quelli del recupero e della riapertura del monastero di Santa Giulia sostenuto dalla Fondazione, anni che videro la nascita del Museo della città e le «grandi mostre» curate da Marco Goldin che, tra il 2004 e il 2008, attirarono oltre due milioni di visitatori.
La testimonianza
La presentazione del libro si è svolta ieri nello storico palazzo Negroboni, sede originaria del Credito Agrario Bresciano, che in piazza Paolo VI ospita ancora gli uffici della Fondazione. Oggi è presieduta dal figlio di Alberto, Italo: nell’incontro ha ricordato come, sotto la guida del padre, la Fondazione sia stata il motore di un «rinascimento bresciano», caratterizzato da «un’offerta culturale ampia e da una crescente presenza turistica che ha favorito nuovi investimenti». E ha sottolineato come Folonari agisse nel solco di una lunga tradizione familiare, connotata da «un modo di intendere l’impresa, la finanza e la cultura non come ambiti separati, ma come dimensioni tra loro connesse, tutte orientate alla crescita della comunità».
Le voci
Il salone dell’edificio è ora la sede di Intesa Sanpaolo per il Sociale. Alla presentazione – coordinata da Sergio Onger, presidente dell’Ateneo di Brescia – sono intervenuti Paolo Bonassi, chief social impact officer di Intesa Sanpaolo, e il presidente emerito di Intesa, Giovanni Bazoli, che ha scritto per il libro una testimonianza, accanto a quelle di Paolo Corsini e Pietro Gussalli Beretta.
Con Folonari, Bazoli maturò «rapporti strettissimi» e «una consonanza di sensibilità e passione», a partire da quell’anno 1998 «in cui accadde di tutto»: con la fusione tra Cab e Banca San Paolo (di cui Bazoli era vicepresidente) nella nuova Banca Lombarda iniziò il percorso che avrebbe portato alla nascita di Ubi Banca, incorporata nel 2021 in Intesa Sanpaolo. Ripercorrendo le complesse vicende di allora, Bazoli ha rimarcato quanto decisivi nei passaggi più delicati siano stati i rapporti di amicizia tra i protagonisti: oltre a Folonari, anche Corrado Faissola e Giuseppe Camadini, «gli altri amici prematuramente scomparsi che furono protagonisti con lui e me di quella aggregazione che ha dato vita a una delle migliori banche del nostro Paese».
Il lascito
L’eredità di Folonari, ribadisce Bazoli, «consiste nell’attribuire al banchiere il compito di far crescere la banca nell’ambito della crescita economica, civile e sociale del Paese». Di questo compito, il banchiere bresciano si investì pienamente nel ruolo di presidente della Fondazione Cab. Paolo Corsini, sindaco di Brescia dal 1998 al 2008, condivise con lui quella stagione: «Con capacità visionaria – ha ricordato – mi prospettò due linee. Da un lato il recupero del monastero di Santa Giulia, nel quale vedeva la possibilità di concentrare gli sforzi per valorizzare il patrimonio di una città nota finora per la sua propensione al lavoro. Dall’altro, la consapevolezza della necessità di ridefinire la governance del sistema museale bresciano», da cui sarebbe scaturita la struttura di Brescia Musei. Fu l’inizio di un percorso che ha cambiato l’immagine di Brescia: «Se ha potuto essere Capitale della Cultura nel 2023, è grazie a una storia che si è consolidata fino a diventare tradizione».
Lo spirito
Col suo «spirito liberale», Folonari custodiva l’umanità di una famiglia di imprenditori che – lo ha ricordato Massimo Tedeschi – non ha mai mancato di compiere «gesti di generosità verso il territorio». Una famiglia connotata da un forte «senso della responsabilità e della tradizione». Manifestato da Folonari anche con la scelta di far riordinare e inventariare i preziosi materiali d’archivio a cui Tedeschi ha attinto per la sua ricostruzione.