Primo weekend di aprile: Mille Chitarre, Nomadi in concerto, mostre e... farfalle

Il primo weekend del mese è alle porte. No, non è un «pesce d’aprile»: sono già trascorsi tre mesi dallo scoccare della mezzanotte 2023, un anno speciale e importantissimo per la nostra città – l’anno da Capitale Italiana della Cultura. La primavera fa capolino con iniziative alla portata di tutti: è tempo di lasciarsi trasportare dalle note di Mille Chitarre (torna una delle rassegne musicali più attese!) o di immergersi nella natura (virtualmente, grazie al metaverso di LABA al Museo delle Scienze Naturali, o letteralmente, grazie alla Casa delle Farfalle a Darfo). Ecco una selezione di eventi tra quelli caricati su Abrescia, l'agenda ufficiale del Giornale di Brescia.

Arte e cultura

Gli spazi artistici della città (e dei Comuni della provincia) iniziano ad aprirsi ai primi turisti della stagione e Fondazione Brescia Musei non si lascia cogliere impreparata. Oltre al Museo di Santa Giulia, al Parco Archeologico di Brixia Romana e alla Piancoteca Tosio Martinengo, ora è visitabile anche il Museo del Risorgimento in Castello, che attende i visitatori con un tripudio di installazioni: oggetti fisici e collezioni digitali, di provenienza locale ma anche europea, allo scopo di narrare la storia risorgimentale di Brescia. Il Museo è aperto dalle 10:00 alle 18:00, con l’ultimo ingresso alle ore 17.15. Si consiglia di visitare il sito ufficiale per conoscere le tariffe dei biglietti e per consultare le altre mostre attive della Fondazione.

Tra queste ultime, da non perdere è Luce della Montagna, mostra dedicata ai fotografi Vittorio Sella, Martin Chambi, Ansel Adams e Axel Hütte ospitata al Museo di Santa Giulia. Si tratta della punta di diamante della VI Edizione del Brescia Photo Festival, evento intestato al tema Capitale, che coinvolge anche il Mo.Ca – Centro per le nuove culture (via Moretto). In esposizione, scatti mozzafiato di paesaggi alpini, ma anche Ande e parchi nazionali americani. Il costo del biglietto è di 13 euro e l'orario di apertura va dalle 10 alle 18.

Al Museo Diocesano (via Gasparo da Salò) invece, gli amanti dell’arte barocca apprezzeranno Ceruti sacro e la pittura a Brescia tra Ricci e Tiepolo. La mostra, curata da Angelo Loda, analizza attraverso dieci opere la limitata produzione di opere a tema religioso di Giacomo Ceruti detto il Pitocchetto (Milano, 1698-1767). Il pittore produsse i suddetti lavori durante il suo soggiorno in provincia di Brescia, tra la Valcamonica e la Valsabbia. I biglietti costano 8 euro (ridotto: 4 euro) e gli orari di apertura sono i seguenti: 10.00 - 12.00; 15.00 - 18.00.

Sempre in centro storico, Mo.Ca - Centro per le nuove culture accoglie nelle proprie sale due affascinanti mostre fotografiche. Cose mai viste, curata da Renato Corsini, vedrà esposte 120 fotografie inedite di Gianni Berengo Gardin fino al 21 maggio 2023 (costo del biglietto: 5 euro), mentre Città di Carta, aperta solo fino a sabato 1 aprile, racconta una storia di riciclo, fantasia e creatività. Per quest'ultima mostra, curata da Natalie Zangari, esporanno l'artista e il fotografo Pietro Forti e Liber Vittorio Venturini. Il finissage della mostra, sabato pomeriggio, include anche laboratori, letture ed esibizioni musicali. Il biglietto costa e ci si iscrive a questo link.

Volgiamo quindi l’attenzione verso mondo delle piante: Melissa. Forme di intelligenza vegetale è un’iniziativa del Museo Civico di Scienze Naturali in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti LABA e con l'Università degli Studi di Brescia.l’esposizione unisce arte e scienza e si propone di mostrare come le piante e le loro proprietà possano esercitare un’influenza sul nostro sistema nervoso centrale. Chicca: è inclusa anche un'esperienza nel metaverso. L'ingresso è libero e gratuito, ma il Museo è chiuso sabato e domenica. L'inaugurazione è venerdì 31 marzo alle 17:30.

E in provincia? Riprende il filone naturale. La mostra Alieni. La conquista dell'Italia da parte di piante e animali introdotti dall'uomo sarà aperta nel weekend (fino a domenica 2 aprile) alla Rocca Visconteo Veneta di Lonato e a Darfo Boario sarà possibile, grazie a La casa delle Farfalle - Museo itinerante, immergersi nel coloratissimo universo dei lepidotteri, ovvero delle farfalle, che si potranno visitare all’interno di una cupola di vetro all’Istituto Ungaretti Darfo Boario. Lo spazio rimarrà aperto fino a domenica 2 aprile.

Musica

I Nomadi fanno tappa a Brescia per il loro tour italiano Ma che film la vita. Nelle due ore e mezza di live scorreranno le note di circa trenta brani, ben rappresentativi dei quasi 60 anni di carriera della band: da «Contro» a «Noi non ci saremo», da «Il paese delle favole» fino al gran finale che, come ben sanno i fan, celebra «Canzone per un'amica», «Dio è morto» e «Io vagabondo». Appuntamento quindi al Gran Teatro Morato (via San Zano) alle 21. I biglietti sono in vendita da 27,50 euro a questo link.

Sabato 1 e domenica 2 aprile le piazze bresciane risuoneranno di mille melodie con Mille Chitarre in Piazza, festival ormai giunto alla decima edizione. Gli eventi sono davvero numerosi, dal Parco Gallo (concerto all’alba) al centrocittà. Si consiglia quindi di consultare la locandina, che raggruppa anche i concerti dei prossimi weeked – il festival continua fino al 16 aprile – con un’ultima data, quella del 27 maggio, quando si esibiranno i Fuori Pista (Sindrome di Down).

Contemporaneamente, avrà luogo Meta-Metamorfosi a Sud, rassegna musicale (e non solo) dei quartieri Lamarmora-Chiesanuova-Folzano-Fornaci-Porta Cremona. La rassegna ravviverà i quartieri tutte le domeniche del mese e si concluderà il 30 aprile. Anche in questo caso, si suggerisce di consultare la locandina, con particolare attenzione ai numerosi eventi della Cascina Parco Gallo (via Corfu) e della Cascina storica ex residenza dei Conti Dandolo (via della Ziziola).

Gli appassionati e le appassionate di musica classica non potranno infine mancare al concerto dedicato a Bach, Johannes Passion, sabato 1 aprile alle 20:30 presso la Basilica di San Salvatore, in Via dei Musei. Altri concerti pasquali includono: il Concerto delle Palme (chiesa di S. Maria Assunta, Gussago, sabato 1 aprile) e il Concerto di Primavera (Teatro Odeon di Lumezzane, venerdì 31 marzo).

Sul territorio

Il prof. Michele Corti dell'Università degli Studi di Milano sarà al Museo Bergami di Montichiari domenica 2 aprile per tenere una conferenza sulla transumanza di malghesi e Bergamini nella pianura bresciana tra storia e attualità. Il professore è anche componente dell'associazione Pastoralismo Alpino. L'ingresso è libero e gratuito.

Sempre a Montichiari, al Centro Fiera, avrà luogo la Doppia esposizione cinofila internazionale di bellezza e DOG DAY nei giorni 1 e 2 Aprile 2023. Sarà possibile portare il proprio amico a quattro zampe e provare tutte le attività organizzate dall'evento. Il biglietto per entrare costa 10 euro.

A Orzinuovi, infine, gli amanti del vintage e dell'usato non resteranno delusi: il mercatino dell'antiquariato, delle cose antiche, del vintage e del collezionismo animerà piazza Vittorio Emanuele, dove potranno essere esposti mobili, opere di pittura, scultura e grafica, ceramiche, vetro, accessori di arredamento. L'accesso è libero.

