Panettone, nuove regole: adesso chi può davvero chiamarlo «artigianale»?

Un croissant, un gelato, un panettone. Ma anche un paio di calze, una cintura, una poltrona. Tutti prodotti che possono fregiarsi dell’aggettivo «artigianale». Una parola che evoca mani esperte, tradizione e qualità. Ma che cosa rende davvero artigianale un prodotto? A fare la differenza è l’iscrizione dell’impresa a un apposito Registro. A stabilirlo è la legge annuale sulle piccole e medie imprese, la 34/2026, che mette ordine nell’uso di una delle parole più diffuse, e spesso abusate, del commercio.
Regola, esempi e sanzioni
Il principio è semplice: possono promuovere come «artigianali» i propri prodotti e servizi soltanto le imprese iscritte all’Albo delle imprese artigiane o, come in Lombardia, alla sezione speciale del Registro delle imprese. A contare, dunque, non è tanto come nasce un prodotto, ma chi lo realizza. O meglio, quale qualifica possiede l’azienda che lo mette in vendita.
Gli esempi aiutano a capire. Una gelateria può acquistare latte, lamponi e nocciole da piccoli produttori e seguire direttamente ogni passaggio della lavorazione. Ma se non è iscritta al Registro depositato in Camera di commercio, non può definire il proprio gelato «artigianale». Potrà scrivere «produzione propria», «fatto ogni giorno». E sbagliare può costare caro: la sanzione prevista è pari all’1% del fatturato dell’impresa, con un minimo di 25mila euro.
Il principio si applica anche a settori molto lontani da coni e coppette. Un’azienda che produce sedie utilizzando una componente realizzata da un laboratorio artigianale potrà attribuire quella qualifica soltanto al singolo componente, non all’intera sedia. E gli hobbisti che vendono ai mercatini vasi, collane o maglioncini fatti con le proprie mani? Anche per loro la parola «artigianale» diventa off limits senza l’iscrizione richiesta dalla legge.
Il paradosso
Fin qui le regole. Ma è quando si passa dalla teoria alla pratica che emergono i paradossi. A metterne in evidenza uno è «Dissapore», rivista online di enogastronomia che ogni anno, poco prima di Natale, pubblica la classifica dei migliori panettoni artigianali.
Un forno iscritto all’Albo può utilizzare basi pronte o preparati industriali e scrivere comunque «panettone artigianale» sulla confezione. Un laboratorio non iscritto, invece, può impastare a mano, utilizzare lievito madre, scegliere burro di qualità e custodire una ricetta tramandata da generazioni, ma non può usare lo stesso termine.
Il tema attraversa così il mondo dell’alimentazione, dell’abbigliamento, dell’arredamento e dei piccoli produttori. E sta già facendo discutere. Soprattutto ora che si avvicina il primo Natale con le nuove regole: tra panettoni, pandori e bossolà, anche nel Bresciano la parola «artigianale» è già materia di confronto.
Fiducia nel settore
Non intravede nessun paradosso Luigi Groli, presidente del Consorzio Pasticceri Bresciani dell’Associazione Artigiani: «Per noi il panettone non è un pezzo di carta o l’iscrizione a un Albo, ma un atto di artigianalità quotidiana e di rispetto per la materia prima. L’uso di preparati industriali, basi pronte o semilavorati scorciatoia non appartiene alla cultura di un laboratorio di pasticceria serio e qualificato».
Chi sceglie la strada della qualità non cerca scorciatoie chimiche o chimico-industriali, ma investe nella ricerca di eccellenze – dal burro di centrifuga alle bacche di vaniglia, dalle farine selezionate a una pasta madre viva curata giorno e notte – per marcare una distanza siderale rispetto alla produzione massiva e industriale».
La vera artigianalità, aggiunge il pasticciere titolare del Capriccio di Ghedi, «non si misura sulla carta bollata, ma nel piatto, nel lievito che cresce grazie alle mani e alla sapienza del pasticcere, e nella trasparenza verso il consumatore. Ridurre il dibattito a un cavillo burocratico sminuisce il lavoro di migliaia di artigiani lombardi e bresciani che ogni giorno alzano la saracinesca per offrire un prodotto unico, vivo e irripetibile».
«Chi fa davvero pasticceria artigianale non ha bisogno di rifugiarsi dietro a un’etichetta formale se poi utilizza i preparati: il consumatore riconosce e premia la qualità vera, quella che nasce dal talento e non dai preparati industriali».
«Più ordine, meno fraintendimenti»
Vede di buon occhio la legge anche Ruggero Guagni, presidente dei Panificatori di Confartigianato Brescia nonché titolare di una storica forneria a Roccafranca: «È un passo avanti importante perché finalmente si mette ordine nell’utilizzo di una parola che, soprattutto nel periodo natalizio, troviamo su moltissimi prodotti. Il panettone artigianale non è soltanto un richiamo commerciale: dietro ci sono imprese, competenze, esperienza e un lavoro che merita di essere riconosciuto e tutelato».
La nuova normativa, a suo avviso, «contribuisce a fare chiarezza, evitando utilizzi impropri del termine “artigianale” e possibili fraintendimenti per i consumatori. Difendere l’artigianalità significa tutelare le imprese che lavorano correttamente, garantire maggiore trasparenza a chi acquista e riconoscere il valore autentico del nostro saper fare».
Difesa della categoria
Sull’importanza di tutelare l’artigianalità insiste anche Luca Bonini, pasticciere, componente del Consorzio Giovani artigiani di Cna e titolare della pasticceria Decca di Castenedolo: «Dobbiamo difendere questa categoria per evitare che scompaia – sottolinea –. Dietro il lavoro degli artigiani ci sono sacrifici, passione e competenze che rischiano di andare perduti in un mondo sempre più dominato dall’automazione. Il pericolo è perdere quel contatto diretto con la materia prima che rappresenta il cuore dell’artigianato».
Dalle etichette alla sostanza. È il cambio di prospettiva suggerito da Gabriele Pè, titolare delle Gelaterie Mille, con quartier generale a Verolanuova: «La legge tutela gli artigiani, ma la vera sfida è raccontare con trasparenza ciò che facciamo ogni giorno: dalla scelta delle materie prime all’uso del lievito madre, fino alla lavorazione. Perché alla fine è il prodotto a parlare. Il cliente è preparato, assaggia e sa riconoscere la qualità».
Invita a guardare oltre anche Giovanni Cavalleri della Pasticceria Roberto di Erbusco: «Personalmente, essendo regolarmente iscritto, questa novità non cambia nulla per la mia attività. Condivido la volontà di tutelare il termine “artigianale”, perché rappresenta un patrimonio di competenze, tradizioni e professionalità che merita di essere valorizzato. Ritengo però che l’iscrizione a un registro, da sola, non sia sufficiente a garantire l'autenticità artigianale di un prodotto».
Nel caso del panettone, la vera artigianalità, aggiunge Cavalleri, «si esprime nella gestione del lievito madre, nella selezione delle materie prime, nella conoscenza dei processi di fermentazione e nella capacità del pasticcere di governare ogni fase della lavorazione. Il rischio è creare una distinzione più burocratica che qualitativa. Credo che il vero obiettivo debba essere tutelare non soltanto chi può utilizzare la parola “artigianale”, ma soprattutto ciò che questa parola rappresenta agli occhi del consumatore».
«Artigianalità e qualità non sono sinonimi»
«Credo che l’intenzione di tutelare l’artigianato sia giusta – conclude Mino Daldosso del Salamensa di Montichiari –, ma che si stia confondendo una qualifica amministrativa con un metodo di produzione. A mio avviso l’artigianalità non dovrebbe dipendere da un’iscrizione alla Camera di Commercio, ma da come viene realmente realizzato un prodotto. E soprattutto non confonderei mai l’artigianalità con la qualità: sono due concetti diversi. Si può essere artigiani e produrre prodotti mediocri, così come si può essere un’azienda strutturata e realizzare prodotti di altissima qualità. Credo che il consumatore meriti trasparenza sui processi produttivi, sugli ingredienti e sulla qualità, più che sulle qualifiche burocratiche».