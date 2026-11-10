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Il maestro Iginio Massari ospite a «L’Irriverente»

Il nome più noto della pasticceria italiana si confronterà questa sera con Andrea Cittadini
Salvatore Montillo

Salvatore Montillo

Iginio Massari - © www.giornaledibrescia.it
Iginio Massari - © www.giornaledibrescia.it

Il rigore e la creatività, il talento e la disciplina. E quel desiderio di perfezione che trasforma un dolce in qualcosa di più di un peccato di gola.  Questa sera alle 21.30 su Teletutto torna «L’Irriverente», il programma condotto da Andrea Cittadini: ospite della nuova puntata sarà Iginio Massari, uno dei nomi più celebri della pasticceria italiana e un simbolo di Brescia nel mondo. Un faccia a faccia per conoscere l’uomo dietro il maestro, ripercorrere una vita dedicata al lavoro e provare a scoprire che cosa alimenti la voglia di migliorarsi, anche quando si è già arrivati in cima.

Con lo stile diretto della trasmissione, Cittadini accompagnerà il pubblico tra ricordi, idee e curiosità, lasciando spazio al carattere e alla personalità dell’ospite. Perché dietro un nome conosciuto da tutti c’è sempre una grande storia che merita altre domande. E dietro la dolcezza può esserci anche una risposta pungente. L’appuntamento con Iginio Massari e «L’Irriverente» è per oggi, martedì 10 novembre, alle 21.30 su Teletutto.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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