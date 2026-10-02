Cinnamon roll, il profumo del Nord ha conquistato Brescia: dove mangiarli

Il dolce trae origine dal «kanelbulle» svedese e nel Bresciano è una presenza fissa nelle vetrine di realtà come «Morso» a Rivoltella e «Ananke», «Checchi» e «Cìciri» in città. Ecco la ricetta di Luca Platania per prepararlo anche in casa