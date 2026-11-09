Il vivaio di Bedizzole che da 40 anni rifornisce paesaggisti internazionali

Arrivati a Pontenove di Bedizzole si apre una visione incantevole: lungo quella che era la via Consolare romana si presenta il Chiese scavalcato dal bellissimo ponte dalla storia antichissima e travagliata che ha nel mezzo una santella coperta dedicata a San Giovanni Nepomuceto. Proprio a due passi da lì ha sede il vivaio Antica Pieve, specializzato nella produzione di piante erbacee perenni, acquatiche e fitodepurative, che invia piante (vende solo all’ingrosso, a giardinieri e vivaisti) in tutta Italia e in Europa e lavora con grandi paesaggisti internazionali.
La storia
Nato quarant’anni fa dall’attività di Alvaro Beschi, presto ha coinvolto tutta la famiglia: prima il fratello Giulio e poi i figli di quest’ultimo, Francesca e Daniele, dal 2021 titolari.
Giulio, anche se in pensione, è ancora attivissimo perché, come dice lui «c’è la passione»: mente analitica da perito e con una solida esperienza da dirigente (in fonderia), confessa che i figli lo canzonano perché di notte pensa al lavoro e a come risolvere i problemi; per lui stare in vivaio «a moltiplicare piante e a fare talee è il passatempo del fine settimana».
Francesca, Daniele e Giulio, insieme, ci hanno guidati tra serre e viali, che in primavera diventano un’esplosione di colori, grandi spazi dedicati a sedum, lippia e verbene, tunnel di salvie, vasche di fiori di loto e attraverso un grande spazio dove si lavora ad un progetto sperimentale che non si può ancora raccontare.
«Tutto è iniziato – dice Francesca – con lo zio che lavorava con Trebbo Trebbi (agronomo esperto che aveva creato a Mompiano, in Val Fredda, uno dei giardini botanici più belli d’Italia, ndr)». Si inserisce papà Giulio: «Mio fratello faceva produzione per conto terzi e portava a casa talee perché allora si faceva così per moltiplicare e mantenere le varietà, non c’erano tante piante già pronte. Oppure bisognava seminare o dividere cespi».
Il passaggio del testimone
La nuova generazione non aveva intenzione di entrare in azienda ma, come canta Venditti, certi amori fanno giri immensi e poi ritornano: «Entro in azienda nel 2008, dopo le superiori non avevo intenzione di andare avanti, sono volata a Londra e ci sono stata due anni, ho preso le certificazioni linguistiche, poi son tornata, ma avevo un altro lavoro. Avevo il pallino di gestire una mia azienda, ma non pensavo sarebbe stata questa. Poi mi sono appassionata e ho seguito lo zio che ne sapeva molto di piante. Diciamo che sono un’autodidatta, non ho fatto scuole di agraria, ma ho assorbito quel che potevo».
«Ed è stato meglio così – ammette Giulio –. Negli anni, quando ho capito che non avrebbero voluto andare avanti, ho visto l’azienda come un’auto che ti porta in giro finché ne hai bisogno e, poi, nel caso, la si vende come un usato ed è tutto di guadagnato. Ma poi mi son trovato con entrambi i figli in azienda e credo sia stato meglio così, si son fatti esperienza fuori e sono rientrati con idee nuove, così deve essere altrimenti si resta fermi».
Tra passione e sperimentazione
Il punto di forza di questa realtà è la sperimentazione di specie e varietà nuove e l’esperienza e, infatti, sono diverse le aziende che li contattano per testare prodotti e varietà o parchi e giardini botanici con progetti di recupero e salvataggio di varietà autoctone in pericolo, tra questi, giusto per fare un nome, il Parco Monte Barro.
Le piante da Bedizzole arrivano un po’ ovunque in Italia, ma sono state inviate anche in Spagna; più raramente in Nord Europa: «Quel che mi dispiace – dice Francesca – è non sapere sempre dove finiscono».
Tutto dipende dal paesaggista o dal giardiniere con i quali si lavora in quel momento. E di grandi collaborazioni ne hanno avute come con l’architetto e paesaggista Tom Stuart-Smith per Giardina in Svizzera, un’installazione verde da 300mq al coperto, o col Festival International des Jardins a Chaumont-sur-Loire, esposizione dedicata al paesaggio «molto impegnativa», che dura da febbraio a ottobre (paesaggisti, architetti, botanici e artisti da tutto il mondo presentano un progetto, ne vengono scelti 30 che vengono poi realizzati all'interno della tenuta).
Il futuro
Quando si chiede a Francesca dove vuole arrivare si dice soddisfatta di ciò che ha, le piacerebbe lavorare con Maurizio Usai, ma non vuole proporsi «non per snobismo - dice -, ma perché ci tiene che la fama e la serietà del vivaio arrivi con passaparola di chi è del settore».
Per questo, pur non facendo progetti, collabora volentieri con architetti e landscaper per dar loro suggerimenti sulle varietà più indicate da utilizzare in un progetto. E per questo non è raro che voli anche lontano dall’Italia per tenere lezioni e conferenze.
I cambiamenti climatici, come per tutti, si fanno sentire e creano non pochi problemi «Quest’anno – dice Daniele – abbiamo dovuto anche riformulare i terricci, installare ombreggianti e utilizzare vasi più grandi per limitare i danni del gran caldo. È stata tosta, un anno difficile. Ogni anno impariamo, dobbiamo adattare le nostre conoscenze perché non sappiamo che clima ci sarà». Anche questa è sperimentazione.
E ora nel cassetto dei progetti, oltre a quelli portati avanti per altri, c’è un’area camper per poi ospitare corsi e un campo da affidare dove far coltivare ortaggi bio.