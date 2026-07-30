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Il Vittoriale riparte dopo la tempesta: nuovo albero per la Nave Puglia

Quello spezzato dalla violenta tempesta del 17 luglio resterà comunque sul Garda, conservato nel museo della casa di D’Annunzio a Gardone Riviera: nel frattempo il sito ha già riaperto le porte ai visitatori
Anna Colonghi
La situazione della Nave Puglia e del Vittoriale degli Italiani
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La situazione della Nave Puglia e del Vittoriale degli Italiani

L’albero maestro della Nave Puglia avrà una nuova vita. Quello originale, distrutto dalla violenta tempesta che il 17 luglio ha colpito il Garda, sarà sostituito, mentre quello storico verrà conservato ed esposto nel museo. Il maltempo ha causato ingenti danni anche nel resto del Vittoriale: frane nell’area del Laghetto delle Danze e delle Vallette, decine di alberi abbattuti e diversi sentieri ancora inagibili.

La situazione

L'ingresso del Vittoriale degli Italiani
L'ingresso del Vittoriale degli Italiani

Nonostante i danni, il Vittoriale è già tornato ad accogliere i visitatori. Il percorso di visita è regolarmente aperto, con l’esclusione delle aree colpite dal maltempo, ancora interessate dagli interventi di messa in sicurezza. Il 27 settembre è inoltre in programma una grande giornata di festa: saranno messi a dimora nuovi cipressi e alberi per restituire al parco il suo patrimonio verde.

Del piano di ripristino, dei lavori in corso e dei progetti per il futuro abbiamo parlato con il presidente della Fondazione de Il Vittoriale degli Italiani, Giordano Bruno Guerri.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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Vittoriale degli Italianialbero maestroNave PugliaGardone Riviera
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