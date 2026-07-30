Molestie su tre minori al Gaver, arrestato 40enne di Montichiari

Un 40enne di Montichiari è stato arrestato dai carabinieri in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare per violenza sessuale nei confronti di minorenni nell’ambito di una indagine per fatti accaduti in un albergo della località Gaver di Bagolino dove un’associazione della cittadina della Bassa bresciana aveva tenuto un campo per bambini e ragazzi la scorsa settimana.
Secondo quanto riscontrato dai carabinieri di Montichiari, dopo le denunce raccolte l’uomo avrebbe attirato nella sua stanza tre diversi minori, bambini di circa 10 anni, e li avrebbe molestati e in alcuni casi anche palpeggiati. Sull’indagine, che è ancora in corso, i carabinieri mantengono il più stretto riserbo.