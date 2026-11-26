Settecentocinquantamila euro per comprendere i meccanismi che scatenano la violenza nelle relazioni intime. Sono quelli che Regione Lombardia ha deciso di affidare alla dottoressa Laura Iozzino, ricercatrice dell’Irccs Fatebenefratelli di Brescia, per mettere a punto il progetto che, ponendo al centro dello studio la disregolazione emotiva, sia in chi la violenza la esercita, sia in chi la subisce, ha l’obiettivo di sviluppare interventi efficaci e personalizzati. Ha l’obiettivo di prevenire episodi o di prevenire il loro ripetersi.
Dottoressa Iozzino, da dove nasce il suo progetto?
Innanzitutto dall’osservazione della realtà, dai numeri e dalle statistiche di questo periodo storico e dalla scarsità di dati di natura clinica che ci possano far capire quali sono i fattori di rischio alla base della violenza di genere, quindi che cosa predispone una donna a diventare vittima di violenza e un uomo a diventare un uomo violento o maltrattante.
C’è un fattore di rischio che accomuna le une agli altri?
È la disregolazione emotiva. Ovvero la capacità di regolare le emozioni. Quando queste sono molto intense, sconosciute, o non riusciamo a capirle tendiamo ad agire di impulso e ad avere così comportamenti disfunzionali. La violenza degli uomini. La sua accettazione da parte delle donne. Si tratta di un fattore di rischio modificabile, su cui si può intervenire insegnando dei rimedi tanto ai primi, quanto alle seconde.
Il progetto prevede il coinvolgimento sia di donne maltrattate che di uomini maltrattanti?
Certo. Il nostro campione sarà composto da duecento vittime, che si sono rivolte ai centri anti violenza e alla clinica Mangiagalli di Milano. E da altrettanti uomini, tra quelli detenuti in carcere e ai domiciliari per reati di genere.
Cosa prevede per gli uni e per le altre il suo progetto?
Gli uomini che accetteranno di sottoporsi allo studio, che prevede un intervento clinico finalizzato a migliorare la loro condizione, parteciperanno a dei gruppi di skills training che si chiamano Dbt o Dialectical Behavior Therapy. Impareranno a gestire le loro emozioni a valutare e contenere i loro comportamenti attraverso gruppi collettivi di psicoeducazione. Per le donne invece il progetto prevede lo sviluppo di una app, di quelle che si installano sul telefono, capace di offrire un supporto tempestivo alle vittime di violenza.
Ma non parliamo di un numero di emergenza, vero?
No, quanto meno non nell’accezione più classica. In questo caso sul telefono della donna vittima di violenza viene installata un’applicazione che ad intervalli pone delle domande sul suo stato emotivo e, in base alle risposte, valuta il rischio e suggerisce delle strategie di intervento. Strategie cognitivo comportamentali per gestire la disregolazione emotiva e per allontanare la situazione di pericolo. Sarà una valutazione in real time e permetterà un intervento tempestivo. La sperimentazione prevede otto notifiche al giorno per sette giorni di fila. Con un follow-up ogni sei mesi. All’altro capo del telefono non ci sarà un operatore in carne ed ossa. Ad interpellare le utenti e a suggerire loro le azioni da compiere sarà la stessa app. Sarà un algoritmo, al quale lavora un team di psicoterapeuti.
Il suo progetto prevede anche uno studio biologico e genetico. Ci aiuta a capire in che termini?
Sulla coorte degli uomini verranno effettuati dei campionamenti per verificare il loro profilo epigenetico: ovvero l’insieme delle modifiche chimiche che attivano o disattivano l’espressione dei geni. A differenza del patrimonio genetico, questo cambia nel tempo e risponde ad alimentazione, attività fisica, stress e ambiente. Attraverso la comparazione di analisi biologiche, somministrate prima e dopo i trattamenti. Vogliamo capire quanto possano incidere gli interventi compiuti sugli uomini autori di violenza sui loro comportamenti. In modo da stabilire, anche dal punto di vista biologico, che peso possono avere le condizioni ambientali ed esterne sui comportamenti disfunzionali e sulla violenza di genere.