Giulia (nome di fantasia, ndr) non ha lividi sulla pelle, ma ogni sguardo del suo compagno è un pugno allo stomaco. Non le ha mai tappato la bocca, eppure lei non ha più voce. Pensava fosse amore, ne era davvero convinta: quella persona era la sua casa. Non si accorgeva, però, che camminava sempre più piano, parlava con un tono più basso e rideva di meno. «Mi fai impazzire di gelosia», «Se mi lasci io potrei farla finita», le diceva. Eppure quell’amore le sembrava l’unico rifugio.
Anche Lucia non sta più bene con il suo compagno. All’inizio le era sembrato l’uomo perfetto. Poi, lentamente, è diventato sempre più possessivo. La controllava, la seguiva, era geloso. Lucia ha anche scoperto i suoi tradimenti, ma lui l’ha accusata di essere pazza. «Magari la colpa è mia?», «Forse non ho fatto abbastanza?», si chiedeva. Così, un bacio dopo l’altro, una carezza dopo l’altra, finiva per chiudere un occhio e perdonarlo.
Queste sono solo alcune delle tante storie di donne, vittime di violenza di genere. Ancora oggi se ne parla, ancora oggi la libertà di una donna è subordinata alla sua capacità di proteggersi. Al Teatro Sociale di Brescia, questa sera, si è parlato proprio di questo con «Raccontami una donna», lo spettacolo promosso dalla Trait d’Union Band in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. A condurre la serata, il cui ricavato è stato devoluto alla Casa delle Donne e al Centro antiviolenza Butterfly, la direttrice artistica Maddalena Damini insieme a Simone Di Pasquale.
La rinascita
Al centro della serata benefica i monologhi delle attrici Susanna Zanolli e Alessandra Lancini, che hanno interpretato testi ispirati alle esperienze di donne che hanno subito abusi, scritti in collaborazione con i due centri antiviolenza della città. Alle loro parole si sono alternati momenti musicali, con brani di artisti come Vasco Rossi, Lady Gaga, Sia, fino all’arrivo della special guest BigMama.
La rapper campana, visibilmente commossa, ha cantato per la prima volta il suo ultimo inedito, «Cicatrice», pubblicato il 13 novembre. Un brano legato alla storia di Melania Rea, che l’artista ha raccontato con la voce spezzata dall’emozione. «Questa è una storia che mi lascia un buco al cuore», ha commentato. Così, sulle note della canzone, che ricorda come «L’amore non ti uccide, l’amore non decide», BigMama ha condiviso la propria esperienza personale.
La luce in fondo al tunnel
Ma di fronte a storie di violenza psicologica e fisica, cosa c’entra la musica? Moira Ottelli e Roberta Leviani, rispettivamente presidente e responsabile della cooperativa Butterfly, rispondono così: «Raccontare la violenza non significa soltanto mostrarne le ferite, ma anche far capire che è possibile rinascere».