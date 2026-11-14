Villa Dalla Rosa, braccio di ferro tra genitori e Anffas sul trasloco

Per i genitori è del tutto inadeguata, per Anffas è l’unica scelta percorribile. Le due parti sono molto distanti sulla nuova collocazione individuata per i 27 utenti del Centro diurno disabili (Cdd) Villa Dalla Rosa di Fasano, gestito da Fobap Anffas. Si tratta di persone di età compresa tra i 17 e i 60 anni, con disabilità cognitive importanti, che dovranno lasciare la struttura entro il 1° febbraio 2027. In attesa della realizzazione di un nuovo centro a Gavardo (ci vorranno 18-20 mesi), Anffas ha individuato una sede temporanea a Vobarno, nell’ex filiale di Banca Intesa. Una soluzione che, secondo i genitori, «non risponde, neppure minimamente, alle esigenze quotidiane dei nostri figli».
Il no
Le loro ragioni sono elencate in una lunga Pec inviata ieri ad Anffas, Fobap, Fondazione Villa Paradiso, Ats, Asst, Comuni, Comunità Montane e Provincia. Le riassumiamo: «Contiguità diretta con la strada, assenza di finestre e dipendenza dalla ventilazione meccanica, mancanza di spazi esterni protetti e recintati e di verde per attività all’aperto, capienza insufficiente e conseguente necessità di separare o far ruotare gli utenti, accessibilità impossibile durante il mercato settimanale del venerdì».
I familiari propongono una sede alternativa: l’ex scuola di Raffa di Puegnago, messa a disposizione dal sindaco Silvano Zanelli e che, secondo i genitori, presenta caratteristiche «decisamente più vicine alle consolidate esigenze dei nostri figli». In particolare: «Posizione tranquilla e defilata, ampio giardino alberato e recintato, quattro aule di dimensioni generose, ampio locale destinato ai servizi igienici, cucina completa ed attrezzata».
Per i familiari, con limitati interventi di adattamento e l’eventuale ricorso a elementi prefabbricati per adeguare la capienza (mancherebbero 250 metri quadrati, ndr), la struttura sarebbe idonea a ottenere l’autorizzazione e l’accreditamento. Per le famiglie, «l’adeguatezza della struttura alle esigenze quotidiane, educative, relazionali e ambientali dei nostri figli non è sindacabile». Da qui una decisione drastica, assunta all’unanimità: «Qualora venisse confermata la scelta di trasferire il Cdd a Vobarno, nessuna delle famiglie intende accompagnare il proprio figlio o la propria figlia presso tale paventata “sede”».
La risposta
Il presidente di Anffas Brescia, Giorgio Grazioli, fa presente che «è una vicenda complicata, che ci impegna da anni, a partire dalla costruzione del Centro Niboli di Maderno. Abbiamo ricercato e visto varie soluzioni, di proprietà pubblica e privata. Ne abbiamo scartate alcune perché non vi erano i requisiti di accreditabilità e altre perché inadatte per varie ragioni. Questo è avvenuto anche nelle ultime due settimane, su segnalazione delle famiglie». Quanto alla scelta di Vobarno, Grazioli aggiunge: «Abbiamo preso degli impegni, legati a un contratto di locazione, ed è serio rispettarli.
Sono in gioco tanti elementi da tenere insieme e tante responsabilità. Le soluzioni trovate consentono di garantire la continuità assistenziale e di non chiudere neppure un giorno il servizio; ci daremo da fare per ricercare e utilizzare spazi aggiuntivi». «Come genitore – conclude il presidente – posso capire le famiglie, ma non so far di più… Come Anffas e come Fobap cerchiamo di rispondere alle fatiche della disabilità, siamo un’associazione di gente che soffre e che – non io, che sono nulla – in sessant’anni ha dimostrato impegno e ricevuto fiducia».