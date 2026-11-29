Distaccamento dei Vigili del fuoco volontari, una realtà in crescita all’insegna di tante novità. La caserma di via Traversa Fornace, che ha sostituito la vecchia e ormai inadeguata sede di via Ponte di Legno aperta nel 2019, da giugno è pienamente operativa, anche se non è stata ancora inaugurata in via ufficiale e necessita di alcune opere di completamento.
La struttura
La struttura occupa circa 600 metri quadrati, più del doppio rispetto alla precedente. Di proprietà del Comune, è concessa in uso gratuito al Comando provinciale dei Vigili del fuoco. La sua realizzazione è costata 850mila euro, cifra coperta per metà dal Comune ospitante, per il 30% dalla Comunità montana di Vallesabbia e per il restante dagli altri sette Comuni in quel momento convenzionati, ossia Calvagese, Gavardo, Mazzano, Nuvolento, Nuvolera, Prevalle e Serle. Un elenco al quale si è aggiunto adesso un terzetto di new entry. Bedizzole, Botticino e Rezzato hanno deciso infatti di far parte anch’essi della rete.
«Con questo ampliamento, il bacino servito è di quasi 90mila abitanti – ricorda il capodistaccamento Emanuele Scarpari –. L’adesione alla convenzione prevede l’erogazione di contributi economici da parte delle amministrazioni, in misura proporzionata alle dimensioni di ogni Comune. Ciò per essere in grado di affrontare i costi di gestione di una struttura che risulta fondamentale per la sicurezza del territorio e il contrasto alle situazioni di emergenza».
I volontari
Attualmente, i volontari in forza alla caserma paitonese sono trenta, coordinati da Scarpari con il supporto di quattro capisquadra. Gli interventi di vario genere effettuati, che nel 2025 erano stati circa 250, dovrebbero toccare a fine anno quota 300. La copertura è garantita dalla presenza di cinque operatori nelle ore notturne dei giorni feriali e continuativamente il sabato e la domenica.
Rimane da risolvere però la delicata questione del rinnovo del parco mezzi. «Il camion di cui disponiamo ha ormai 25 anni e la sua sostituzione non può più essere rimandata – fa sapere Scarpari –. Siamo inoltre in attesa di un’autobotte, necessaria per migliorare la qualità e l’efficacia degli interventi». Come pure risulta necessario, per il buon funzionamento della struttura, l’arrivo di nuovi volontari. «Lanciamo un appello a tutti coloro che vogliano dedicare un po’ del proprio tempo al servizio della collettività. Li accoglieremo a braccia aperte».