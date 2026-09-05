Dopo 25 anni Brescia ancora a New York accanto ai colleghi dell’11 settembre

C’erano nel 2002. Esattamente un anno dopo i fatti quando c’è stata la prima grande cerimonia di commemorazione. Ci sono stati varie volte negli anni successivi. E ci saranno anche venerdì prossimo quando dall’11 settembre 2001 e dall’attento alle Torri Gemelle sarà passato un quarto di secolo.
Da 25 anni infatti i Vigili del fuoco di Brescia sono accanto ai colleghi di New York che quel giorno hanno affrontato una delle più grandi emergenze che la storia moderna ricordi, quando due aerei di linea furono fatti schiantare contro le torri del World Trade Center in quello che, si è capito dopo poche ore, è stato un attacco terroristico senza precedenti in Occidente.
Il contatto
Dopo qualche mese un Vigile del fuoco del distaccamento di Lumezzane era andato negli Stati Uniti e aveva incontrato i pompieri di New York che avevano lavorato quel giorno e nelle operazioni di ricerca e bonifica di quelli successivi e che purtroppo avevano anche perso dei colleghi, morti mentre cercavano di mettere in salvo le persone intrappolate nelle torri in fiamme.
«Tra colleghi è nata subito una bella intesa, hanno apprezzato molto la nostra vicinanza, il fatto che capissimo quanto fosse stato difficile lavorare in quel contesto, perdere dei colleghi e anche come fossimo consapevoli come loro che interventi di quella portata lasciano segni che durano per sempre dentro ognuno di noi. Ci hanno mandato un invito ufficiale a partecipare alle celebrazioni di commemorazione» spiegano ora dal Comando di via Scuole.
La partecipazione
«Il primo anno sono andati alcuni colleghi di Lumezzane, Gardone Valtrompia e poi della sede di Brescia – proseguono – e poi negli anni successivi in diverse occasioni abbiamo formato delle delegazioni. Così anche quest’anno, per il venticinquesimo anniversario, saranno 24 i Vigili del fuoco di Brescia che, con le uniformi del Corpo Nazionale, saranno presenti alle commemorazioni dell’11 settembre». I funzionari, i capisquadra e i vigili del fuoco hanno chiesto e ottenuto dal Dipartimento l’autorizzazione ad indossare le uniformi di servizio mentre hanno provveduto personalmente a pagare i costi della trasferta che effettueranno usando i propri giorni di ferie.
Nel corso degli anni «il rapporto si è fatto sempre più solido, ci sono state visite reciproche nelle caserme di New York e in Italia anche fuori dalle giornate di commemorazioni – raccontano alcuni dei bresciani che prenderanno parte al viaggio della prossima settimana – molti dei Vigili del fuoco americano hanno origini italiane, un capitano che avevamo conosciuto quando è andato in pensione si è trasferito in Italia e abbiamo contatti ancora più stretti».
Per il Nyfd, il dipartimento dei Vigili del fuoco di New York «quella dell’11 settembre è una ferita ancora aperta». Chi è stato alle commemorazioni ha vissuto «la grande partecipazione, la sincera commozione nel ricordo. Sono cerimonie sempre molto sentite, a cui siamo orgogliosi di partecipare perché il nostro lavoro è lo stesso in tutto il mondo e fra tutti noi c’è vera fratellanza».