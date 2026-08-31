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Nuovo direttivo per l’Associazione Vigili del fuoco volontari di Brescia

Rieletto alla presidenza Dario Lentini. Con oltre 400 associati, l’Anvfv rappresenta oltre il 50% dei Vigili del fuoco volontari attivi in provincia
Un volontario dei Vigili del fuoco - © www.giornaledibrescia.it
Un volontario dei Vigili del fuoco - © www.giornaledibrescia.it

La sezione bresciana dell’Associazione nazionale Vigili del fuoco volontari (Anvfv) ha eletto il nuovo Consiglio direttivo. Come presidente è stato riconfermato Dario Lentini, capo Distaccamento dei Vigili del fuoco Volontari di Lumezzane. Il nuovo direttivo è composto da rappresentanti di alcuni tra i distaccamenti volontari con il maggior numero di iscritti in provincia.

Oltre al Presidente Dario Lentini fanno parte del nuovo Consiglio direttivo:

  • Gianluca Colossi, capo Distaccamento di Orzinuovi
  • Oscar Salvi, capo Distaccamento di Chiari
  • Pierandrea Zani, referente per il Distaccamento di Vezza d’Oglio
  • Emanuele Scarpari, capo Distaccamento di Paitone
  • Massimiliano Ducoli, capo Distaccamento di Breno
  • Gianluca Rondi, capo Distaccamento di Palazzolo sull’Oglio

L’Associazione

L’Associazione nazionale Vigili del fuoco volontari oggi conta nel Bresciano oltre 400 associati, oltre il 50% dei Vigili del fuoco volontari attivi in provincia di Brescia. Tra i risultati ottenuti dall’associazione negli ultimi anni rientra l’impegno che ha portato all’approvazione della legge regionale a sostegno dei distaccamenti volontari, grazie alla quale ogni anno vengono destinati fondi a 18 distaccamenti volontari del territorio bresciano, a copertura del rinnovo di attrezzature e mezzi di servizio.

«Questa nuova fase del Consiglio Direttivo nasce dalla volontà di dare continuità e una rappresentanza strutturata ai distaccamenti volontari della provincia», spiega il presidente Dario Lentini. «Il nostro obiettivo è quello di essere un punto di riferimento per tutti i volontari, di raccogliere le problematiche che i singoli distaccamenti incontrano nella loro attività quotidiana e di portarle all’attenzione delle istituzioni competenti, nell’interesse della sicurezza dei cittadini e di chi, ogni giorno, dedica il proprio tempo libero al servizio della collettività. Tra gli obiettivi del Direttivo c’è anche quello di garantire ai nostri associati una adeguata tutela legale e assicurativa».

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Associazione nazionale Vigili del fuoco volontari
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