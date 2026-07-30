Via le barriere da edifici, strade e parchi: a Rezzato c’è un piano

L’Amministrazione comunale di Rezzato ha deciso di varare un Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (Peba) con un investimento nel tempo di un milione e 200mila euro.
Il documento, che approderà nella prossima seduta del Consiglio comunale, rappresenta uno strumento di programmazione destinato a guidare, nei prossimi anni, gli interventi per rendere più accessibili edifici pubblici, parchi e percorsi pedonali. Il piano prevede una ricognizione e una successiva programmazione degli interventi su 23 edifici e sale comunali, 9 parchi pubblici e 14 percorsi pedonali lungo le principali vie del paese.
Progettazione inclusiva
L’obiettivo è individuare le criticità che limitano la piena fruibilità degli spazi pubblici e pianificare le opere necessarie per eliminarle, stabilendo anche un ordine di priorità.
Secondo le linee guida approvate da Regione, il Peba non si limita infatti all’abbattimento delle barriere architettoniche, ma promuove una progettazione inclusiva che renda edifici e spazi urbani utilizzabili dal maggior numero possibile di persone, comprese quelle con disabilità, gli anziani, le famiglie con passeggini e chiunque abbia temporanee difficoltà di movimento.
Le indicazioni regionali invitano i Comuni a considerare l’accessibilità come un sistema integrato, nel quale edifici pubblici, aree verdi e collegamenti pedonali siano tra loro connessi attraverso percorsi sicuri, continui e facilmente fruibili.
I dettagli
Per quanto riguarda gli edifici comunali, il piano individuerà gli interventi necessari per migliorare ingressi, percorsi interni, servizi e accessibilità complessiva delle strutture. Nei parchi saranno valutate la fruibilità dei percorsi, degli spazi di sosta e delle aree di aggregazione, mentre sui percorsi pedonali l’attenzione sarà rivolta all’eliminazione degli ostacoli, alla continuità dei camminamenti e ai collegamenti con i principali servizi pubblici.
Le linee guida regionali prevedono inoltre che gli interventi vengano programmati secondo criteri di priorità e inseriti nella pianificazione delle opere pubbliche. Per realizzare il piano il Comune ha previsto un investimento iniziale di 880mila euro, destinato ad aumentare progressivamente fino a raggiungere circa un milione e 200mila euro. Le risorse saranno distribuite nelle diverse annualità dei prossimi esercizi finanziari, consentendo di attuare gli interventi in modo graduale secondo le priorità individuate.
«Con l’adozione del piano – chiosa dell’assessore di riferimento Enzo Gerosa – Rezzato si dota così di uno strumento destinato a orientare gli investimenti futuri sull’accessibilità, integrando gli interventi sulle strutture comunali con quelli sugli spazi pubblici e sulla rete dei percorsi pedonali, nell’ottica di una città più inclusiva e accessibile per tutti».