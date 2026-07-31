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Varano, serve davvero continuare le ricerche? Di’ la tua

Gli avvistamenti si moltiplicano e i social sono pieni di segnalazioni e meme, ma del grosso rettile nessuna traccia: qual è la strada da seguire a tuo parere?
Uno degli strumenti utilizzati nelle ricerche del varano - © www.giornaledibrescia.it
Uno degli strumenti utilizzati nelle ricerche del varano - © www.giornaledibrescia.it

Il caso del varano avvistato nelle campagne tra Montichiari e Calcinato continua a far discutere. Dopo i sopralluoghi con droni e termocamere, la Polizia provinciale ha installato una grande trappola con un’esca per tentare di catturare l’animale, mentre il sindaco Marco Togni ha firmato un’ordinanza che limita l’accesso all’area interessata.

Nelle ultime ore, però, sono circolate anche voci secondo cui il rettile sarebbe morto, tanto da spingere il sindaco a lanciare un appello pubblico: chiunque sappia dove si trova il corpo dell’animale lo segnali, anche in forma anonima, per consentire di chiudere la vicenda. Intanto i social continuano a riempirsi di segnalazioni, ipotesi e meme, e la questione si fa seria, arrivando a riguardare tanto la sicurezza pubblica quanto il benessere dello stesso animale. Qual è la strada da seguire, a tuo parere?

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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