Varano, serve davvero continuare le ricerche? Di’ la tua

Gli avvistamenti si moltiplicano e i social sono pieni di segnalazioni e meme, ma del grosso rettile nessuna traccia: qual è la strada da seguire a tuo parere?

31 luglio 2026 1 ' di lettura

Uno degli strumenti utilizzati nelle ricerche del varano - © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti varanoricerche varanodi' la tuaMontichiariCalcinato Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...