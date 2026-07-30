Il sindaco di Montichiari: «Varano morto? Fatecelo trovare a bordo strada»

L’appello di Marco Togni sui social: «Ho ricevuto segnalazioni secondo cui il rettile avrebbe perso la vita: aiutateci a ritrovarlo, sempre che sia vero. Non vogliamo nomi e cognomi»

Giulia Bonardi 30 luglio 2026 1 ' di lettura

Il varano fotografato a Montichiari - © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti varanoMarco TogniMontichiari Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...