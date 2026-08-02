Una notte per Alessio e Simone: al Vittoriale continua il sogno

Sabato prossimo si riapriranno i cancelli del Vittoriale per accogliere i partecipanti a quella che si annuncia come una grande serata di musica, danza e solidarietà.
L’associazione
«Fallo col cuore» nasce, lo ricordiamo, a Vallio Terme nel 2015 per volontà di Paolo Quaini ed Erica Mabellini, papà e mamma di Alessio e Simone, gemelli scomparsi in tenera età per le conseguenze di una grave malattia congenita, la miocardiopatia ipertrofica dilatativa. I due genitori hanno trovato il coraggio di trasformare una tragedia in un atto d’amore verso gli altri, dando vita a un sodalizio finalizzato ad avvicinare alla conoscenza delle tecniche di rianimazione.
«In questi undici anni molto è stato fatto – racconta Paolo –. Grazie alle offerte ricevute e alle iniziative di raccolta fondi abbiamo acquistato ad oggi 35 defibrillatori, poi donati a diverse realtà bresciane e non solo, una addirittura in Perù. Le più recenti sono state quelle alla casa-famiglia Il Faro di Bedizzole, agli alpini del gruppo di Prevalle, alla scuola dell’infanzia di Collio di Vobarno, e ancora a Pompegnino, a Idro e a Maclodio».
Formazione
Non solo. «Fallo col cuore» ha promosso la formazione di oltre quattrocento persone attraverso l’organizzazione di corsi per l’accesso alla defibrillazione; senza dimenticare il contributo erogato nel 2018, anno in cui Alessio e Simone avrebbero raggiunto la maggiore età, per permettere ai volontari del Cosp di Bedizzole di dotarsi di una nuova ambulanza.
L’estate scorsa il decennale del sodalizio era stato celebrato con «Tutto in un sogno», uno spettacolo andato in scena nell’anfiteatro del Vittoriale e che aveva fatto registrare il tutto esaurito.
«Il successo ottenuto ci ha suggerito di ripetere l’esperienza – spiega Paolo Quaini –. Il presidente Giordano Bruno Guerri ci ha concesso anche stavolta, con grande sensibilità, l’uso della struttura. Ci siamo così messi al lavoro per preparare al meglio la serata, che abbiamo voluto intitolare «...Il sogno continua».
L’appuntamento, come si diceva, è per sabato prossimo. Lo spettacolo inizierà alle 21, ma si potrà accedere al Vittoriale già dalle 20. A esibirsi, con la conduzione affidata ad Alessandro Gabusi, saranno i dj Franz e Naike, la band Alterego e i ballerini della Candies’ Academy. L’ingresso è a offerta libera; è necessaria però la prenotazione, da effettuarsi dal sito: associazionefallocolcuore.it.