Valcamonica, 5 appuntamenti dedicati a san Francesco: il programma

Cinque appuntamenti in altrettanti luoghi simbolo della Valcamonica per rileggere la figura di San Francesco attraverso arte, storia, musica e spiritualità. Dal 5 al 26 settembre è in programma «Tracce francescane: arte, storia e spiritualità in Valle Camonica», rassegna promossa dalla Comunità montana per gli ottocento anni dalla morte del santo di Assisi.
Il legame
Il percorso nasce dal legame profondo tra la tradizione francescana e il territorio camuno, presenza testimoniata dalla fondazione dei conventi del Barberino a Bienno e dell’Annunciata a Piancogno, ma anche dalle numerose raffigurazioni di san Francesco, dei santi dell’ordine e dei temi della catechesi francescana, conservati nel patrimonio artistico e religioso camuno.
Chiese e conventi non saranno dunque semplici cornici degli incontri, ma prima di ogni appuntamento il gruppo Fai Vallecamonica accompagnerà il pubblico alla scoperta della storia e delle peculiarità dei luoghi ospitanti, in un’occasione per riportare al centro tracce francescane ancora ben leggibili nel paesaggio religioso e artistico camuno.
Il programma
Si parte sabato alle 20 a Bienno, nella chiesa di Santa Maria Annunciata, dove Virtus Zallot, direttrice scientifica del progetto, parlerà di «Francesco nell’arte di Valle Camonica», seguito alle 21 dal reading del Cantico delle creature de La setta dei poeti estinti. Venerdì 11 settembre, sempre alle 20, ma nella chiesa di Santa Maria Assunta a Esine, lo storico Antonio Musarra proporrà «Il mondo secondo Francesco d’Assisi».
Il 18 settembre la rassegna farà tappa in Santa Maria della Rotonda, a Pian Camuno, con un doppio approfondimento: dalle 20 Zallot interverrà sulla presenza e l’influenza dei francescani nell’arte camuna e a seguire Maria Giuseppina Muzzarelli affronterà il tema «Fratello credito». Si prosegue il 20 settembre alle 20, al monastero di San Salvatore di Capo di Ponte, con la musica degli «Inunum ensemble» e il concerto «Nel carisma di Francesco», affidato a Elena Modena e Ilario Gregoletto.
Il finale il 26 settembre al convento della Santissima Annunciata di Piamborno, dove Gianfranco Bondioni, alle 18, metterà in dialogo il Cantico di San Francesco e Dante, prima di un momento conviviale e del concerto con l’organista Tobia Sanzogni e il soprano Elisa Balduzzi. Gli appuntamenti sono a ingresso libero, senza prenotazione. La rassegna è riconosciuta come percorso di formazione per insegnanti.