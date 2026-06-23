Urbanistica in Loggia, con la nuova dirigente restano le vecchie polemiche

È il più classico dei processi politici. Da una parte c’è chi dice che va (quasi) tutto male, dall’altra chi dice che va tutto bene. Nel mezzo, in questo caso, c’è il settore Urbanistica del Comune di Brescia, da alcuni mesi sotto i riflettori cittadini. E ieri argomento centrale di due conferenze a circa mezz’ora di distanza l’una dall’altra. Già questo è sufficiente per far partire le stilettate. «Quindi siamo noi a dettare l’agenda politica a Brescia», sottolinea la consigliera di Fratelli d’Italia Mariachiara Fornasari appena scopre che anche l’Amministrazione ha convocato i giornalisti.
Pochi minuti dopo l’assessora all’Urbanistica Michela Tiboni in parte le dà ragione: «Visto che il centrodestra ha voluto parlare per l’ennesima volta del settore, evidentemente era il caso che anche noi dicessimo la nostra». Precisando però: «Avrei preferito restare in via Marconi e lavorare al Pgt».
Novità
Un’affermazione che non arriva a caso, perché il Piano di governo del territorio è il punto centrale di tutta la questione. E la notizia è che dal primo ottobre sarà l’architetta Nadia Bombardieri a guidare il settore Pianificazione urbana del Comune. La comunicazione arriva da Tiboni e dal direttore generale in Loggia Marco Baccaglioni, ma era nell’aria da un po’ e infatti una nuova nomina se l’aspettavano anche Fornasari e i colleghi di minoranza Fabio Rolfi e Michele Maggi (Lega). «Lunedì in Consiglio comunale dovremmo riuscire a presentare un’interrogazione che abbiamo depositato contestualmente all’addio dell’architetta Elena Todeschini (sostituita, appunto, da Bombardieri, ndr)».
L’occasione però – spiegano i consiglieri di centrodestra – permetterà di aprire un dibattito sulla gestione dell’Urbanistica a Brescia. «La sindaca e l’assessora Tiboni hanno parlato di un impegno "serio e duraturo" della dirigente Todeschini con il Comune, ma ha partecipato e ha vinto un bando per andare a Monza», precisa Fornasari. Ma il problema vero è quello legato al Pgt. «Parliamo di un evento straordinario, e la figura apicale decide di lasciare nel momento più complesso». E a rincarare la dose ci pensa Maggi: «Non si sa cosa vogliono fare e l’assessora Tiboni non interviene sostanzialmente su nulla. In città non c’è nessuna minima programmazione futura».
La critica è comunque rivolta a tutto il settore e non è «una questione personale con Todeschini, che è una professionista in gamba», evidenzia Rolfi. Per l’ex candidato sindaco «negli uffici c’è un clima di profonda sofferenza e sull’Urbanistica ci sono alcuni distinguo anche dentro la maggioranza, palesati più volte».
La risposta
Come anticipato, quella della Giunta è stata a tutti gli effetti una risposta al centrodestra. «È ora di finirla con questa propaganda di un settore in difficoltà, che non si muove e che manchi una guida – afferma Tiboni –. Questa narrazione non fa bene alla città e non ha nessun riscontro nella realtà».
Nell’affermare che il ruolo di capo area della Pianificazione urbana verrà affidata alla dottoressa Elisabetta Begni, l’assessora ricorda quanto è stato fatto in città, partendo dall’Agenda Brescia 2050 per arrivare poi ancora al Pgt. «Prima della pausa estiva pubblicheremo e metteremo a disposizione la proposta insieme al rapporto ambientale. La continuità amministrativa c’è oggi e non mancherà domani», sottolinea Tiboni. Che poi prova a chiudere la polemica con un invito per la minoranza: «Sediamoci e confrontiamoci sulla sostanza delle cose».
Il commento del direttore generale Baccaglioni ricalca quello dell’assessora. «Avremmo voluto comunicare le assegnazioni in maniera diversa, ma comunque è evidente che quando abbiamo contezza di qualche problema nell’organizzazione interveniamo immediatamente. La macchina comunale deve funzionare a prescindere dalle teste», spiega.
Ora l’appuntamento è il Consiglio comunale di lunedì prossimo.