Solo inLombardia: mille esperienze, una sola destinazione

La Lombardia non si lascia racchiudere in una definizione. È una regione che cambia volto nel giro di pochi chilometri: dalle vette alpine ai grandi laghi, dalle città d’arte ai borghi storici, dai distretti dell’innovazione alle campagne dove tradizioni e sapori si tramandano da generazioni.
È proprio da questa ricchezza che nasce il nuovo percorso di inLombardia, il progetto di promozione turistica regionale che rinnova il proprio modo di raccontare il territorio attraverso il payoff «Solo inLombardia».
Un nuovo modo di raccontare la regione
Più che una semplice campagna, «Solo inLombardia» rappresenta una nuova visione. L’obiettivo è superare una comunicazione puramente descrittiva per lasciare spazio a un racconto fatto di esperienze, persone e storie.
La Lombardia viene così presentata come un mosaico di identità diverse ma complementari: una terra capace di unire natura e città, tradizione e innovazione, dimensione locale e apertura internazionale.
Non una vetrina di attrazioni, ma un ecosistema dinamico in cui ogni elemento contribuisce a costruire un’immagine autentica e contemporanea della regione.
Un territorio che sorprende
Il valore della Lombardia risiede nella sua varietà. Qui, infatti, convivono alcune delle eccellenze più riconosciute del Paese.
L’enogastronomia racconta un patrimonio fatto di denominazioni d’origine, cantine, mercati e ristoranti d’autore. La cultura attraversa città come Milano, Bergamo, Brescia, Mantova e Cremona, ma anche decine di borghi che custodiscono musei, teatri e siti Unesco.
La natura offre poi paesaggi spettacolari: il Lago di Garda, il Lago di Como, il Lago Maggiore, le valli alpine e i parchi regionali diventano scenari ideali per trekking, cicloturismo e attività outdoor.
Accanto a tutto questo trovano spazio moda, design e artigianato, espressioni di un saper fare che ha contribuito a rendere celebre il made in Italy nel mondo.
Brescia protagonista con grandi eventi
All’interno di questo racconto, Brescia occupa un posto di primo piano grazie a un calendario che accompagna visitatori e residenti durante tutto l’anno.
L’estate 2026, in particolare, si apre con due appuntamenti simbolo della città: la Festa dell’Opera, che il 6 giugno ha trasformato oltre 50 luoghi urbani in un grande palcoscenico diffuso, e la storica 1000 Miglia, andata in scena dal 9 al 13 giugno con centinaia di equipaggi provenienti da tutto il mondo.
Dal 26 giugno al 31 luglio torna poi il Tener-a-mente Festival, ospitato nell’anfiteatro del Vittoriale degli Italiani, uno degli scenari più suggestivi del Lago di Garda. Sempre tra giugno e settembre, il Festival Onde Musicali porta concerti e spettacoli fra borghi e isole del Lago d’Iseo, mentre dal 3 luglio al 6 settembre il Water Music Festival anima il comprensorio Pontedilegno-Tonale con eventi immersi nella natura.
Tra le iniziative più significative figura anche Il Grande in Provincia, la rassegna itinerante promossa dal Teatro Grande di Brescia. Dal 24 giugno al 3 settembre, 15 appuntamenti gratuiti porteranno recital d'opera, concerti, reading e progetti musicali in altrettanti Comuni della provincia, da Lonato del Garda a Orzinuovi, da Gussago a Gardone Val Trompia, fino alle località della pianura e delle valli. Un progetto che valorizza il patrimonio storico e paesaggistico del territorio attraverso la musica, confermando la capacità della Lombardia di offrire esperienze culturali diffuse, autentiche e accessibili.
L’autunno sarà invece scandito dal Festival Franciacorta in Cantina, dal 18 al 20 settembre, e dalla celebre regata Centomiglia sul Garda.
Una meta per ogni viaggiatore
Famiglie, coppie, appassionati di outdoor, amanti dell’enogastronomia, viaggiatori internazionali o semplici curiosi: la forza della Lombardia è la capacità di offrire esperienze diverse senza perdere la propria identità.
In un’epoca in cui il turismo cerca autenticità e coinvolgimento, la regione risponde con una proposta che invita non solo a visitare i luoghi, ma a viverli.
Perché la Lombardia non è una somma di attrazioni. È una combinazione unica di emozioni, incontri e paesaggi che si possono trovare, appunto, solo inLombardia.
Per informazioni, itinerari, eventi e suggerimenti di viaggio visita inLombardia e Visit Brescia.