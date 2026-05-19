Loggia, la dirigente dell’urbanistica lascia Brescia per Monza

«Arrivata a giugno 2024, a dicembre ha partecipato a un concorso di mobilità indetto dal Comune di Milano risultando idonea in graduatoria. In sostanza dopo sei mesi sta cercando di andarsene, proprio mentre il Comune di Brescia ha avviato la procedura di variante generale del Pgt», aveva attaccato Fabio Rolfi. «Sto ancora aspettando che il consigliere Rolfi mostri il foglietto, che ha dichiarato di aver depositato dal notaio, su cui aveva scritto il nome del vincitore del bando di dirigente, prima che questo fosse chiuso. Evidentemente come oracolo non è un granché e ora esce con una nuova, sterile polemica, che si dimostrerà infondata quanto la precedente» aveva ribattuto la sindaca Castelletti.