Loggia, la dirigente dell’urbanistica lascia Brescia per Monza

La dirigente del settore Urbanistica Elena Todeschini lascia Brescia per Monza. L’ufficializzazione dell’addio agli uffici di via Marconi, con i dettagli sulle tempistiche e su chi raccoglierà il suo testimone, arriveranno nel tardo pomeriggio direttamente da Palazzo Loggia, dove la sindaca Laura Castelletti e l’assessora Michela Tiboni incontreranno la stampa «per aggiornamenti riguardo il Settore urbanistica» si legge nella comunicazione. Ma i rumors sul trasferimento dell’attuale dirigente, diventati via via conferme nelle scorse ore, si rincorrono ormai da qualche settimana.
Todeschini era già stata al centro di diverse polemiche, sollevate da parte dell’opposizione. In particolare, nel marzo 2025, il suo incarico era stato protagonista di un lungo botta e risposta, nato sulla scia della sua partecipazione al concorso di mobilità che la vedeva in lizza al Comune di Milano.
«Arrivata a giugno 2024, a dicembre ha partecipato a un concorso di mobilità indetto dal Comune di Milano risultando idonea in graduatoria. In sostanza dopo sei mesi sta cercando di andarsene, proprio mentre il Comune di Brescia ha avviato la procedura di variante generale del Pgt», aveva attaccato Fabio Rolfi. «Sto ancora aspettando che il consigliere Rolfi mostri il foglietto, che ha dichiarato di aver depositato dal notaio, su cui aveva scritto il nome del vincitore del bando di dirigente, prima che questo fosse chiuso. Evidentemente come oracolo non è un granché e ora esce con una nuova, sterile polemica, che si dimostrerà infondata quanto la precedente» aveva ribattuto la sindaca Castelletti.