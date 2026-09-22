Tutela delle Torbiere da Provaglio, Corte Franca e Iseo «sì» senza dubbi

L'ente gestore della Riserva naturale Torbiere del Sebino ha avviato l'iter di aggiornamento del Piano di gestione integrato e la relativa procedura di Valutazione ambientale strategica, adempimenti necessari in scadenza dopo l’approvazione del 2012.
Lo strumento di pianificazione ambientale è sempre stato appoggiato dalle amministrazioni dei tre Comuni, Iseo, Corte Franca e Provaglio d’Iseo, così come lo è in questa fase di revisione. Anzi, i tre sindaci hanno sottoscritto un documento che fuga qualsiasi dubbio sulla loro volontà di abbassare i limiti delle tutele, così come qualcuno credeva.
«Non è in alcun modo intenzione dei tre Comuni intervenire sulle norme che regolano la Riserva per renderle meno vincolanti. Le Amministrazioni comunali, anzi, ribadiscono la loro precisa volontà di proseguire nella linea di tutela già in essere. Quanto alla questione della pista ciclabile si ribadisce che nessuno dei Comuni interessati ha intenzione di tornare sulla decisione di vietare alle biciclette la “strada” a sud per la quale peraltro è stata trovata un’alternativa al di fuori del perimetro della Riserva» sottolinea il documento.
Problema annoso
Da anni l’Amministrazione di Provaglio persegue l’idea di garantire un collegamento ciclopedonale sicuro con Iseo, vista la pericolosità della strada provinciale; i tecnici stanno fattivamente interloquendo con i vertici dell’ente gestore per verificare la fattibilità di un percorso che, in fregio ai confini della Riserva, possa assicurare questo collegamento. Il progetto andrà avanti solo se sarà possibile realizzarlo senza in alcun modo compromettere l’integrità territoriale e senza influire sull’areale dell’avifauna.
In caso contrario l’opera non si farà. Infine va ricordato che la Riserva delle Torbiere non è nata per caso, ma dalla precisa volontà degli enti comunali che già negli anni Settanta avevano ipotizzato la tutela di un’area tanto preziosa quanto delicata. A distanza di cinquant’anni la volontà di preservare il territorio delle Torbiere non solo non è mutata ma si è anzi rafforzata.