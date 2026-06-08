Trovato morto in auto a Rovato, si indaga sul suo passato

Ci sono alcuni punti da chiarire attorno al decesso dell’uomo di 64 anni trovato senza vita domenica mattina nel parcheggio del centro commerciale Conad di Rovato e per questo la Procura della Repubblica ha disposto l’autopsia sulla salma.

Le verifiche

I carabinieri infatti hanno verbalizzato le dichiarazioni degli altri clienti del supermercato che hanno segnalato l’uomo immobile sui sedili posteriori della vecchia Audi. Secondo alcuni testimoni l’uomo poteva avere addosso dei contanti anche se i carabinieri non ne hanno trovati e si sta quindi cercando di verificare queste dichiarazioni.

Allo stesso modo non è stato escluso che il soggetto possa essere stato coinvolto in una lite o forse in una zuffa nei giorni scorsi, altro elemento sul quale però non ci sarebbero riscontri dato che, sul corpo, non sono stati trovati evidenti segni di violenza.

Al momento l’ipotesi più probabile è che sia stato colpito da un malore, provocato anche dalla vita in strada. Dall’autopsia attese le risposte.