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Trovato morto in auto a Rovato, si indaga sul suo passato

In attesa dei risultati dell’autopsia, si verificano le circostanze del ritrovamento del 64enne trovato cadavere domenica mattina nella sua vettura
Paolo Bertoli

Paolo Bertoli

Giornalista

Il parcheggio dove è stato trovato il cadavere dell'uomo
Il parcheggio dove è stato trovato il cadavere dell'uomo

Ci sono alcuni punti da chiarire attorno al decesso dell’uomo di 64 anni trovato senza vita domenica mattina nel parcheggio del centro commerciale Conad di Rovato e per questo la Procura della Repubblica ha disposto l’autopsia sulla salma.

In attesa dei risultati che la medicina legale fornirà nei prossimi giorni però si indaga sulle circostanze in cui il 64enne, di nazionalità marocchina, che da qualche tempo viveva proprio in quell’auto, ma che in precedenza risultava residente nella nostra provincia, è stato trovato.

Le verifiche

Icarabinieri infatti hanno verbalizzato le dichiarazioni degli altri clienti del supermercato che hanno segnalato l’uomo immobile sui sedili posteriori della vecchia Audi. Secondo alcuni testimoni l’uomo poteva avere addosso dei contanti anche se i carabinieri non ne hanno trovati e si sta quindi cercando di verificare queste dichiarazioni.

Allo stesso modo non è stato escluso che il soggetto possa essere stato coinvolto in una lite o forse in una zuffa nei giorni scorsi, altro elemento sul quale però non ci sarebbero riscontri dato che, sul corpo, non sono stati trovati evidenti segni di violenza.

Al momento l’ipotesi più probabile è che sia stato colpito da un malore, provocato anche dalla vita in strada. Dall’autopsia attese le risposte.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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autopsiadecesso da chiarireRovato
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