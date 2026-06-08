Rovato, trovato morto nel parcheggio: disposta l’autopsia

Sarà l’autopsia, disposta dal magistrato di turno sulla base di quanto rilevato dai carabinieri, a stabilire con esattezza cosa sia accaduto al 64enne che nella mattinata di ieri – domenica 7 giugno – è stato trovato senza vita in via Rudone, trafficata arteria che dal centro storico di Rovato conduce in direzione della stazione ferroviaria.
Attorno alle 11 un passante ha notato l’uomo, di nazionalità straniera, accasciato sul volante della sua Audi A4, parcheggiata negli stalli esterni del supermercato Conad. Nel giro di pochi minuti sul posto sono arrivati i volontari di Bornato, i Carabinieri e la Polizia locale.
Per il 64enne non c’è stato nulla da fare: all’arrivo dell’ambulanza era già deceduto. Dalle prime informazioni non avrebbe sul corpo segni o ferite riconducibili a un evento esterno. Potrebbe quindi essere stato vittima di un malore ma per accertarlo è stata disposta l’autopsia.