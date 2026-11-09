Trenzano, maxi sequestro di droga: 150 kg di hashish e marijuana

Centocinquanta chilogrammi di droga, una pistola con matricola abrasa e un’abitazione trasformata in un vero e proprio magazzino per lo stoccaggio e il confezionamento degli stupefacenti. È quanto hanno scoperto gli investigatori della Squadra Mobile a Trenzano, dove un 25enne albanese, incensurato e regolarmente presente in Italia, è stato arrestato con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio e detenzione illegale di armi.
La scoperta
L'indagine è partita da una serie di segnalazioni arrivate attraverso YouPol, l'applicazione della Polizia di Stato. Gli investigatori hanno approfondito le informazioni raccolte e concentrato l'attenzione su un'abitazione del paese. Proprio nell'immobile hanno notato il giovane mentre scaricava dalla propria auto alcuni borsoni di grandi dimensioni. Fermato per un controllo, il 25enne è apparso subito agitato e ha ammesso di avere della droga. La successiva perquisizione dell'auto, estesa all'abitazione, ha permesso di recuperare circa 90 chilogranmi di hashish e 60 di marijuana. Parte dello stupefacente si trovava nei borsoni appena scaricati, il resto era custodito all'interno di un armadio.
L’intera abitazione era stata organizzata come un deposito della droga, con attrezzature professionali per conservarla e preparare i quantitativi destinati alla vendita. Gli agenti hanno sequestrato sette pozzetti refrigerati, due macchine per il sottovuoto, altrettante bilance professionali e un ingente quantitativo di materiale per l'imballaggio. Tra gli oggetti trovati anche diversi rotoli di nastro adesivo utilizzati per contrassegnare i vari tipi di stupefacente e un rilevatore di frequenze, potenzialmente utilizzabile per individuare microspie.
La scoperta più inquietante è arrivata durante la perquisizione della camera da letto. Nascosta sotto un cuscino, i poliziotti hanno trovato una pistola semiautomatica Beretta calibro 7,65 con la matricola abrasa. Alcune decine di munizioni erano invece nascoste nel garage.
Oltre alla droga e all'arma, è stata sequestrata anche l'auto utilizzata per trasportare i borsoni. Al termine degli accertamenti il giovane è stato arrestato e, su disposizione del pubblico ministero, accompagnato in carcere.
Il provvedimento del questore
Nei suoi confronti il questore Paolo Sartori ha inoltre disposto la revoca del permesso di soggiorno e l'ordine di allontanamento dal territorio nazionale. L'espulsione, con accompagnamento nel Paese d'origine, sarà eseguita quando il 25enne verrà scarcerato.
«L'arresto di questo spacciatore rappresenta un risultato importante nell'azione di contrasto alla criminalità comune e organizzata – ha commentato il questore Sartori –. Anche questo episodio testimonia come lo spaccio e il consumo di stupefacenti nella nostra provincia rappresentino un fenomeno tutt'altro che occasionale, una vera e propria piaga che deve essere contrastata a tutti i livelli».