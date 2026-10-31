Corteo, il questore: «Nessun ferito, gli scontri causati da gruppo estraneo»

Paolo Sartori è stato ospite di «Messi a fuoco»: si è parlato anche della mobilitazione massiccia dei giovani, di dialogo e del caso Youssef Siher tra opinione pubblica, stampa e giustizia

Salvatore Montillo 31 ottobre 2026 3 ' di lettura