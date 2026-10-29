Hashish, cocaina e contanti: tre arresti nel Bresciano

Tre persone arrestate, oltre 60 grammi di cocaina e 2.300 euro in contanti sequestrati. È il bilancio di un’operazione della Squadra Mobile della Questura di Brescia, impegnata nei giorni scorsi in una serie di controlli contro lo spaccio di droga e la criminalità giovanile in provincia.
A finire in manette sono stati due bresciani di 19 e 17 anni, entrambi residenti in provincia, e un marocchino di 29 anni, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale. Tutti risultano avere precedenti penali o di polizia.
I sequestri
I tre sono stati individuati durante un controllo in un bar della provincia. La successiva perquisizione ha permesso agli agenti di recuperare diverse quantità di stupefacenti. Il 29enne nascondeva 22 grammi di hashish, 4 di cocaina e 700 euro. Il 19enne aveva con sé 40 grammi di cocaina, alcune dosi di hashish e 300 euro.
Il quantitativo maggiore di denaro è stato invece trovato addosso al minorenne: 1.300 euro in banconote di piccolo taglio, oltre a 16 grammi di cocaina già suddivisi in 21 dosi e 23 grammi di hashish.
Droga e contanti sono stati sequestrati. I tre sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il 17enne è stato collocato in una comunità per minori in attesa del processo.