Trenta milioni per «cancellare» i due passaggi a livello di Brescia

La Loggia avrà la regia di progettazione e cantieri: via Cremona sarà pronta nel 2030, via Ziziola nel 2032. Manzoni: «Firmata la convenzione con Ferrovie, se serviranno più fondi saranno integrati sempre da Rfi». Iniziato il confronto con i Cdq sulla nuova viabilità