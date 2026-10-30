Trenta milioni per «cancellare» i due passaggi a livello di Brescia

A Brescia gli ultimi due passaggi a livello hanno una data di scadenza. Ma per liberarsi delle sbarre di via Cremona e via Ziziola bisognerà aspettare dicembre 2030 e ottobre 2032. La novità non è soltanto nel calendario: Rete ferroviaria italiana mette sul tavolo 30 milioni di euro e affida alla Loggia progettazione e cantieri. Il Comune si prende la regia, con le responsabilità che comporta, ma anche la possibilità di incidere sulle scelte.
La convenzione, approvata dalla Giunta e sottoscritta con Rfi, anticipa il più ampio potenziamento della Brescia-San Zeno-Ghedi: raddoppio dei binari, eliminazione dei passaggi a livello e nuova fermata a Porta Cremona. Per ora, però, i fondi certi sono quelli destinati ai due sottopassi, previsti dal Contratto di programma 2022-2026 tra Rfi e ministero delle Infrastrutture.
Cosa prevede l’iter
«Ci prendiamo in casa un lavoro complesso» riconosce il vicesindaco e assessore alla Mobilità, Federico Manzoni. È il punto politico dell’intesa: anziché lasciare alle Ferrovie l’intera operazione, la Loggia studierà le alternative, concordandole con Rfi. E non è un dettaglio: l’ipotesi ferroviaria iniziale prevedeva di alzare i binari di 1,80 metri, una soluzione dall’impatto tutt’altro che trascurabile in un quartiere già costruito.
«Dobbiamo lavorare di cesello» spiega Stefano Sbardella, responsabile del settore Mobilità. Per questo, nei prossimi sei mesi si confronteranno le soluzioni per entrambi gli attraversamenti, verificando costi, fattibilità e conseguenze sulla circolazione. Nei sei successivi si approfondirà invece il progetto di via Cremona.
Ancora da stabilire, dunque, se si possa evitare di rialzare la ferrovia. E, soprattutto, se i 30 milioni al momento ipotizzati basteranno. Se così non fosse, comunque, il vicesindaco rassicura: «L’eventuale differenza finanziaria dovrà essere coperta da Rfi e questo all’interno della convenzione siglata è ben chiarito». La Loggia ha in sostanza la regia del lavoro tecnico, amministrativo e politico. Le Ferrovie hanno invece la responsabilità di saldare il conto.
Tempi e modifiche alla viabilità
La precedenza spetta a via Cremona, percorsa ogni giorno da 6-7mila veicoli, pur dopo un calo del 20% registrato negli ultimi anni. L’obiettivo è un sottopasso per auto, pedoni e biciclette, utilizzabile anche dagli autobus: il servizio resterà, sebbene la linea 2 sarà riorganizzata con l’arrivo del tram. L’avvio del cantiere è previsto sul finire del 2028, con due anni di lavori e apertura nel dicembre 2030. Solo allora scoccherà il via dei lavori in via Ziziola, cantieri da concludere nell’ottobre 2032: due cantieri simultanei metterebbero in difficoltà la viabilità.
«Il sottopasso comporterà anche modifiche, per quanto contenute, alla viabilità locale» avverte Sbardella. Il confronto con i Consigli di quartiere è già avviato (il «precedente» è via Rose, ma qui la sfida è più impegnativa). Il primo banco di prova arriverà ben prima del 2030: capire come eliminare una barriera ferroviaria senza costruirne, nel frattempo, un’altra nel quartiere.