Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Linea Brescia-Parma: progetto di fattibilità per il potenziamento

A presentare l’intervento dedicato al tratto Brescia–San Zeno–Ghedi la Provincia e Rete Ferroviaria italiana. Il valore complessivo dei lavori è stimato in circa 1,1 miliardi di euro. I costi dei singoli lotti saranno definiti con i successivi passaggi progettuali
Un treno fermo in stazione - Foto © www.giornaledibrescia.it
Un treno fermo in stazione - Foto © www.giornaledibrescia.it
AA

La Provincia di Brescia, insieme a RFI – Rete Ferroviaria Italiana, ha presentato il progetto di fattibilità tecnico-economica per il potenziamento della linea ferroviaria Brescia–Parma, nel tratto Brescia–San Zeno–Ghedi.

All’incontro, su invito della Provincia, hanno partecipato i Comuni interessati e Regione Lombardia, collegata da remoto. Si tratta di un passaggio significativo: per la prima volta il territorio ha potuto approfondire in modo chiaro e condiviso contenuti, obiettivi e caratteristiche principali dell’intervento, in vista dell’avvio dell’iter autorizzativo.

Il progetto

Il progetto interviene su circa 15 chilometri di linea oggi a binario singolo, con interventi mirati: ammodernamento tecnologico degli impianti di controllo, raddoppio dei binari, nuove fermate, soppressione dei passaggi a livello, elettrificazione della linea e opere di mitigazione acustica.

Il progetto è suddiviso in lotti funzionali, ciascuno autonomamente realizzabile. Questa organizzazione consente di gestire cantieri complessi in modo sostenibile, con benefici immediati per cittadini e viaggiatori, e garantisce progressi concreti anche in caso di disponibilità economica parziale.

Primo lotto – Brescia–San Zeno: raddoppio della linea per circa 5,6 km e realizzazione della nuova fermata di Brescia Porta Cremona, pensata come nodo urbano e intermodale. La fermata sarà dotata di due banchine laterali da 250 metri, pensiline, stalli per auto, moto e biciclette, spazi attesa, biglietterie automatiche, servizi igienici e collegamenti verticali accessibili. Accanto, un nuovo sottopasso ciclopedonale sostituirà quello esistente. Sono previsti anche sottopassi stradali per via Cremona e via Ziziola, e una nuova galleria artificiale per l’attraversamento dell’autostrada A4.

Secondo lotto – San Zeno–Ghedi: raddoppio ed elettrificazione della linea per oltre 11 km, oggi ancora a trazione diese, adeguamento delle fermate di San Zeno, Montirone e Ghedi, soppressione di 13 passaggi a livello, barriere antirumore e interventi di mitigazione ambientale. Questo lotto sarà avviato solo dopo il consolidamento economico e operativo della prima fase.

Le durate dei cantieri variano dai lotti più piccoli, circa 1 anno e 10 mesi, ai lavori complessi come il raddoppio San Zeno–Ghedi, stimato in circa 6 anni e 7 mesi, suddivisi tra San Zeno–Montirone (3 anni e 6 mesi) e Montirone–Ghedi (2 anni e 10 mesi).

Investimento e prossimi passi

Il valore complessivo del progetto è stimato in circa 1,1 miliardi di euro. I costi dei singoli lotti saranno definiti con i successivi passaggi progettuali. La priorità della Provincia nei prossimi mesi è chiara: ottenere la copertura economica e avviare il primo lotto Brescia–San Zeno, in grado di portare benefici immediati al territorio e ai viaggiatori.

«Questo progetto nasce da un’esigenza concreta: rendere gli spostamenti più semplici, sicuri e affidabili per cittadini, studenti e lavoratori. È un investimento che riduce le attese, migliora i collegamenti e rafforza la competitività del nostro territorio» spiega Fabio Rolfi, Vicepresidente della Provincia di Brescia con delega alla Mobilità e al Trasporto Pubblico Locale.

La Provincia ha svolto un ruolo di coordinamento, mettendo attorno allo stesso tavolo enti locali, Regione e gestore della rete. «Abbiamo voluto questo confronto perché le grandi opere funzionano solo se nascono dal dialogo con i territori che le attraversano. Questo è giornalmente il nostro metodo» conclude Rolfi.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
linea Brescia-ParmaprogettoBrescia
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario