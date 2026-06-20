Treni panoramici tra Palazzolo e Paratico: l’iniziativa al via dal 27 giugno

Da Palazzolo a Paratico, ogni sabato, a bordo di carrozze panoramiche. È il nuovo servizio ferroviario che verrà attivato durante l’estate, dal 27 giugno fino al 29 agosto, presentato questa mattina alla stazione centrale di Milano dagli assessori regionali Franco Lucente e Claudia Maria Terzi. Un progetto «apripista» l’ha definito Lucente, spiegando che l’idea della Regione è di replicare in futuro questo tipo di esperienza anche su altre linee «suggestive» della Lombardia.
I treni: orari e tariffe
Ma intanto si comincia dal Bresciano. Partenza e arrivo tra Palazzolo-Paratico-Sarnico. Le carrozze, messe in servizio da Fondazione Fs – che gestisce il patrimonio storico delle ferrovie italiane – sono state riadattate da dei carri pianali. Trainate da una locomotiva diesel, sono autorizzate a viaggiare solo su linee turistiche non elettrificate e senza gallerie, come appunto la Palazzolo-Paratico. La capienza per ogni carrozza è di 36 posti a sedere per carrozza: ci si potrà accomodare su sedili in legno (di nuova realizzazione), orientabili nel senso di marcia per potersi godere il paesaggio.
I treni, come detto, si attiveranno solo di sabato. Previste quattro coppie di corse, con la prima partenza da Palazzolo alle 10 e l’ultima partenza da Paratico-Sarnico alle 20.35. Per raggiungere Palazzolo i passeggeri possono utilizzare i treni della linea Bergamo-Brescia di Trenord. Il costo è di 7,50 euro a tratta (quindi 15 euro per andata e ritorno).
Patrimonio storico
L'attivazione delle carrozze panoramiche, ha spiegato l’assessora alle Infrastrutture e alle opere pubblica, Claudia Terzi, «è il risultato di una partnership proficua con Fondazione Fs, ma è anche il risultato di una precisa volontà politica da parte di Regione Lombardia che ogni anno mette a disposizione delle risorse per attività connesse alla valorizzazione del patrimonio storico. Sono investimenti finalizzati a vivere il presente e il futuro recuperando la nostra storia e memoria».