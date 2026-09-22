Travolto al festival dei motori, migliora il 55enne investito dalla moto

Arriva una buona notizia dopo l'incidente accaduto domenica pomeriggio al Centro Fiera di Montichiari dove era in corso una manifestazione motoristica. Con una nota diffusa nelle scorse ore infatti gli organizzatori hanno fatto sapere che migliorano le condizioni del ferito più grave. Il gruppo di Bike Adventure Experience ha espresso anche la propria vicinanza alle persone coinvolte e alle loro famiglie.
«Avremmo voluto dedicare questo primo pensiero dopo il weekend appena trascorso, ringraziando le tantissime persone che con noi hanno condiviso e vissuto due giornate di passione per il mondo delle moto adventure. L’incidente accaduto domenica pomeriggio, poco prima della conclusione dell’evento, non ci permette al momento di farlo e da domenica pomeriggio, la nostra attenzione e preoccupazione è stata solo ed esclusivamente per le persone coinvolte», scrivono sulla loro pagine social.
Rispetto al ferito più grave, il gruppo spiega: «Abbiamo appreso da fonti certe e qualificate che sta meglio ed in fase di ripresa e già oggi uscirà dalla terapia intensiva. Questa è l’unica cosa per noi importante».
La ricostruzione
Proseguendo nel comunicato, Bike Adventure Experience fornisce anche la propria versione dell’accaduto: «I test ride delle moto adventure e touring prevedevano la partenza dagli stand in piccoli gruppi accompagnati dai responsabili delle concessionarie. Il lento attraversamento dell’area espositiva in fila, attraverso un percorso di uscita e rientro dedicati (ove non vi è la presenza di visitatori) ed infine, lo svolgimento dell’effettiva prova su strada dei mezzi all’esterno del Centro Fiera. Un motociclista che stava per iniziare uno di questi test ride, in fase di partenza con il gruppo a cui era stato assegnato, dopo aver percorso appena una manciata metri ha perso il controllo della moto che gli era stata affidata per la prova. Il mezzo ha coinvolto due visitatori e l’intera dinamica, dalla partenza all’arresto del mezzo contro un furgone, si è sviluppata nell’arco di circa 30 metri. Gli addetti alla sicurezza e dei soccorsi presenti come sempre ad ogni evento del Centro Fiera, ha consentito di intervenire tempestivamente. Esprimiamo ai coinvolti e ai loro familiari la nostra vicinanza».
Le indagini comunque sono in corso e proseguono, affidate alle autorità competenti.