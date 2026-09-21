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Montichiari, moto travolge il pubblico: gravissimo un 55enne

L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio al Festival dei Motori al Centro fiera di Montichiari. L’uomo è ricoverato in Rianimazione al Civile di Brescia

Giulia Bonardi

I rilievi dei Carabinieri sul luogo dell'incidente
I rilievi dei Carabinieri sul luogo dell'incidente

Doveva essere un test drive per provare una delle moto esposte al Festival dei Motori. Ma, poco dopo la partenza, l’uomo in sella ha perso il controllo del mezzo e ha investito una coppia di visitatori. Dell’esatta dinamica si stanno occupando i Carabinieri della Compagnia di Desenzano, ma questa pare essere la cornice di quanto successo ieri pomeriggio poco dopo le 15.30, al Centro fiera di Montichiari, dove era in corso la nota e frequentata due giorni dedicata agli appassionati delle due e quattro ruote. Tre le persone rimaste ferite: la più grave è un uomo di 55 anni, ricoverato in Rianimazione all’Ospedale Civile di Brescia e in pericolo di vita.

La dinamica

L’incidente è avvenuto nella maxi area esterna del parcheggio, tra stand espositivi e spazi dedicati alle esibizioni. In base a quanto ci è stato riferito da alcuni testimoni, il motociclista che si trovava presso uno dei gazebo aziendali, per ragioni in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo. La moto, dunque, subito dopo essere partita dallo stand, ha investito un coppia che stava visitando il Festival dei Motori, passeggiando, a poca distanza. La moto ha poi invaso un altro stand (fortunatamente senza ferire altre persone) e ha finito la corsa scivolando contro un camion parcheggiato, sbattendo contro il suo serbatoio. Si è temuto, immediatamente, per tutti e tre, che risultano residenti sul territorio bresciano, e in tanti sono accorsi, comprese le forze dell’ordine e i sanitari che erano in servizio al Centro fiera, dove poi è giunta l’eliambulanza.

Il motociclista per terra dopo l'incidente - © www.giornaledibrescia.it
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L'incidente al Festival dei motori di Montichiari - Il motociclista per terra dopo l'incidente - © www.giornaledibrescia.it

I soccorsi

Fin dai primi minuti le condizioni del 55enne sono apparse le più gravi. Secondo i testimoni l’uomo era cosciente subito dopo l’impatto, ma nella caduta avrebbe battuto violentemente la testa. È stato quindi trasportato all’Ospedale Civile e ricoverato in Rianimazione. Anche la moglie è rimasta ferita, ma a quanto pare in maniera meno allarmante, dato che il suo trasporto alla Poliambulanza è avvenuto in codice giallo: secondo i testimoni era cosciente e fortemente preoccupata per le condizioni dell’uomo.

In molti hanno temuto anche per il motociclista, sempre cinquantenne, che, finito contro il camion, in un primo momento non si muoveva: anche lui, invece, è stato poi condotto alla Poliambulanza in codice giallo.

Delicatissima la ricostruzione esatta dell’accaduto, che è affidata ai Carabinieri. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale di Montichiari. Dopo l’incidente il Festival dei Motori è proseguito, ma tra i visitatori l’attenzione è rimasta inevitabilmente concentrata su quanto accaduto e sulle condizioni del 55enne. La direzione del Centro fiera non ha rilasciato dichiarazioni.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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