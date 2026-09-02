Trasporto scolastico, il protocollo pensato nella Bassa bresciana

Anche le migliaia di studenti che ogni giorno si recano nelle scuole superiori incatrdinate nell’Ambito 10 («Cossali» di Orzinuovi, «Pascal-Mazzolari» di Manerbio, «Capirola» di Leno-Ghedi, «Don Milani» di Montichiari e il «Bonsignori» di Remedello che comprende l’istituto statale, il Centro di formazione professionale e il Liceo paritario, ndr) sono pronte a salire sui mezzi del Trasporto pubblico locale.
Con il suono della prima campanella del nuovo anno scolastico, infatti, si mette in moto la macchina organizzativa gestita da Tpl che poggia su un assetto oramai consolidato, che integra trasporto su gomma e trasporto su ferro (in carico alle Ferrovie dello Stato, ndr).
Il sistema
Un sistema rodato, spalmato su sei giorni scolastici settimanali di lezione, che presto potrebbe lasciare il posto a un differente modello organizzativo scolastico, e di conseguenza di trasporto. Lo studio di fattibilità per l’adozione della settimana breve nelle scuole secondarie di secondo grado (che è stata adottata, a partire dal presente anno scolastico, in alcuni istituti scolastici cittadini della vicina Mantova) sta infatti per essere perfezionato anche se non avrà conseguenza alcuna sull’anno scolastico oramai alle porte.
Agenzia del trasporto pubblico locale, comprese le province di Mantova e di Cremona, gli enti provinciali e quelli locali con la regia dell’Hub della conoscenza e, ovviamente, le scuole dell’Ambito 10 stanno, infatti, elaborando un protocollo per l’introduzione di un modello orario delle lezioni che sia sostenibile e possa attuare la settimana corta, ovvero dal lunedì al venerdì con il sabato libero. I dettagli sono in via di definizione e verranno meglio illustrati nelle prossime settimane.
La pianificazione
Una pianificazione che, naturalmente, deve vedere tutti gli ingranaggi della macchina oliare alla perfezione (in special modo nel calibrare le corse nelle zone di confine della nostra provincia e per quelle corse che scavallano nelle province limitrofe) e che, pertanto, richiede ancora alcuni passaggi istituzionali.
Ricordiamo che il progetto ha preso le mosse dai dati di uno studio del Politecnico di Milano sul trasporto locale della Bassa, da Orzinuovi a Montichiari sconfinando sino a Lonato, commissionato all’Ateneo meneghino dall’Hub della conoscenza: il report ha sottolineato i limiti di una rete troppo orientata verso il capoluogo e carente nella copertura di tratte tra comuni limitrofi. Da qui la proposta per un’azione condivisa sulla mobilità scolastica i cui effetti si vedranno prossimamente.