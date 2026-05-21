Traffico, stadio ed ex Baumann sono le criticità dei quartieri nord

Lo stadio, la sosta davanti alle abitazioni, il traffico, i parcheggi in via Garzetta, l’età dei residenti che avanza e la ex Baumann. Sono questi i temi caldi che son stati toccati ieri durante l’assemblea pubblica dedicata dalla Giunta alla zona nord della città . Prima la passeggiata tra i quartieri , poi il dialogo con i cittadini in via colle di Cadibona.

Ad aprire la seduta la sindaca Laura Castelletti che ha fatto il punto su questa zona della città mettendone in evidenza i punti di forza (le recenti inaugurazioni all’ex Polveriera, i lavori alla scuola Valdadige e la nuova centralità della biblioteca del Prealpino); ma si è anche scusata, dopo aver raccolto le lamentele durante il tour, per i lavori per il teleriscaldamento in traversa Decima «partiti senza l’adeguata comunicazione». E ha promesso un aiuto per i commercianti.

Voce ai quartieri

Dopo la sindaca è toccato a Francesca Manenti, presidente del CdQ di Mompiano, e all’omologa per Prealpino-Stocchetta, Anita Botta, prendere la parola: entrambe, in maniera sintetica, hanno evidenziato le criticità che, per quanto riguarda Mompiano, sono il traffico e la sosta, in particolare legati a via Garzetta, dove da qualche anno è arrivata l’Università Cattolica, e lo stadio; Manenti ha, quindi, chiesto alla giunta le intenzioni sul futuro dell’impianto sportivo.

Botta ha ricordato i problemi ambientali legati alla ex Baumann e quelli di viabilità al Prealpino: «I villaggi Marcolini – ha detto – sono stati costruiti quando le esigenze erano diverse. Oggi assistiamo a criticità legate a vie strette, traffico intenso, parcheggi sui marciapiedi. E poi recinzioni alte, che impediscono la vista agli incroci, e nuovi condomini anche di 15 unità abitative al posto delle villette».

Le risposte

Il vicesindaco Federico Manzoni ha assicurato che le difficoltà di via Garzetta sono un «tema noto» cui si pensa di ovviare «regolamentando la sosta dal Civile allo stadio, riducendo quella a lungo termine (qui i mormorii non sono mancati, ndr) e ripristinando il doppio senso su via Montini anche se per farlo serve acquisire aree private».

Per quanto riguarda lo stadio, sia Castelletti sia Manzoni hanno assicurato che «non c’è nessun progetto in essere. Per ora di certo c’è solo l’affidamento per tre annualità. Se dovesse arrivare qualche proposta si farà una valutazione trasversale».

Per quanto riguarda la ex Baumann l’assessora Camilla Bianchi ha sottolineato che le rilevazioni proseguono e che il dialogo con la nuova proprietà è iniziato con il piede giusto. Il lavoro è difficile, ma è parsa fiduciosa nonostante l’accordo preso sia stato in qualche modo vanificato da una concertazione interna legata alle condizioni di lavoro.

Voce ai cittadini

Anche per i cittadini il traffico e i parcheggi sono centrali: Michail ha sottolineato il disagio legato alle auto che si dirigono a Concesio ma che passano per le vie interne del Prealpino. Mario ha chiesto alla Giunta che in via Garzetta si riservino parcheggi per i residenti; Giovanni ha posto l’accento sulla pressione abitativa derivata da ospedale e università; un altro residente sul traffico, vietato, dei mezzi pesanti su via Zola (la sindaca ha assicurato che si interverrà a breve); una volontaria del Punto comunità del Prealpino ha chiesto un centro diurno in quartiere.