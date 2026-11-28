Nell’ultimo mese dell’anno Monticelli Brusati invita a scoprire il lato più autentico e suggestivo dell’inverno. Dopo l’entusiasmo per la tradizionale Festa dei Patroni di fine novembre, il borgo si prepara a vivere l’atmosfera delle festività tra paesaggi vitati avvolti nel silenzio, dimore storiche e appuntamenti dedicati alla comunità, alla musica e alla solidarietà. Il calendario degli eventi prende il via già nella prima settimana del mese con un appuntamento di grande richiamo sociale e conviviale: lunedì 7 dicembre, dalle ore 19.30, la splendida cornice di Villa Baiana ospiterà il Christmas Party promosso dall’associazione Dedicato A Te, una serata all’insegna della condivisione, della musica e dello spirito natalizio che apre simbolicamente le iniziative invernali sul territorio.
Nel corso del mese, come da tradizione, non mancheranno i momenti dedicati ai concerti natalizi nella Chiesa Parrocchiale dei Santi Tirso ed Emiliano, gli incontri culturali ospitate presso la Casa della Cultura di via Manzoni e l’animazione curata dalle realtà locali come ProMonticelli e l’oratorio, pensata per portare la magia delle feste tra le vie e le piazze del paese, coinvolgendo famiglie e bambini in attesa di Santa Lucia e del Natale.
Accanto al programma comunitario, dicembre rappresenta il momento ideale per assaporare Monticelli Brusati attraverso l’enogastronomia e il paesaggio. Le storiche cantine e aziende vitivinicole del territorio, a partire dall’incantevole borgo medievale di Villa Franciacorta, aprono le porte a visite guidate nelle cantine centenarie e degustazioni dedicate ai millesimati e ai piatti tipici della cucina bresciana, offrendo spunti preziosi per i regali delle feste. Per chi ama camminare all’aria aperta, infine, le giornate invernali regalano scorci limpidi e panoramici lungo i sentieri che salgono verso il Santuario della Madonna della Rosa o attraversano la valle delle cascate, permettendo di unire la natura al calore dell’ospitalità franciacortina.