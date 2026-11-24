«Si può essere migranti nel proprio territorio?» È una domanda nata dalla sua esperienza personale, quella che ha spinto Angelica De Vito a dedicarsi alle migrazioni climatiche e alla tutela dei diritti ambientali. Trentun anni, consulente diplomatica presso le Nazioni Unite, sarà protagonista giovedì 26 novembre, alle 18, dell’incontro «I luoghi che ci trasformano», in programma a Palazzo Negroboni, in via Trieste 8 a Brescia (posti ancora disponibili). L’appuntamento, promosso da Intesa Sanpaolo per il Sociale, è il secondo del ciclo «Dialoghi sul Sociale». A confrontarsi con lei sarà il podcaster Mario Moroni.
La serata
Al centro della serata, intitolata «Territori, migrazioni e diritti ambientali: la nuova dimensione dell’inclusione», il rapporto tra crisi climatica, spostamenti delle persone e trasformazione delle comunità. Un legame che De Vito ha iniziato a conoscere molto prima di avvicinarsi alle istituzioni internazionali.
«Sono nata nel cuore della Terra dei Fuochi, nella periferia nord di Napoli. Era all’ordine del giorno sapere che un mio coetaneo purtroppo non ce l’aveva fatta», racconta. «Vedevo famiglie che, dopo la morte di un loro componente, iniziavano a ripensare a dove vivere, perché la terra era diventata ormai inospitale, inabitabile». Da qui la domanda che ha orientato i suoi studi: «Si può essere migranti nel proprio territorio?».
Il percorso
Dopo le prime esperienze di volontariato a Scampia e gli studi in Giurisprudenza, il suo percorso l’ha portata a Vienna, Oxford, in Cile e in Svizzera. «È soprattutto in Cile, a contatto con la comunità Mapuche, che ho incontrato per la prima volta persone che raccontavano di essere costrette a fuggire a causa del clima». In Svizzera, invece, il confronto con l’associazione Luca Coscioni l’ha avvicinata alle migrazioni legate al diritto alla salute.
Ma che cosa significa oggi parlare di migranti climatici? «Non credo che la crisi climatica, da sola, possa determinare i movimenti e i flussi di persone che osserviamo. Va letta come un moltiplicatore di cause, un acceleratore di crisi», spiega De Vito. Guerre, malattie, scarsità d’acqua, raccolti compromessi e inquinamento si intrecciano, aggravando situazioni già difficili. «Le migrazioni sono un fenomeno molto lento e noi ne vediamo soltanto la parte finale. Da europei vediamo il problema quando arriva qui, ma quell’arrivo porta con sé nove mesi di cammino e di viaggio. Noi quei nove mesi non li vediamo».
L’incontro bresciano affronterà anche la rigenerazione urbana, che secondo De Vito rischia di lasciare indietro i più fragili. «L’adattamento e la rigenerazione urbana sembrano essere operazioni riservate a un’élite. Il problema è che la rigenerazione viene pensata sempre in funzione della tecnologia e troppo poco delle persone». Per l’esperta, la sostenibilità deve comprendere anche la dimensione sociale e la partecipazione delle comunità coinvolte.
Da qui il richiamo al diritto a vivere in un ambiente sano. «Ogni intervento economico, architettonico, ingegneristico o urbanistico dovrebbe essere progettato guardando alle conseguenze che avrà sulla salute umana». Un principio riconosciuto anche a livello internazionale, ma per il quale, osserva, mancano ancora strumenti di tutela sufficientemente efficaci.
Cambiamenti
È in questo quadro che si inserisce un tema ancora poco conosciuto: la possibilità di riconoscere e perseguire le forme più gravi di distruzione ambientale. «Si sta discutendo dell’introduzione di un nuovo reato, quello dell’ecocidio», sottolinea De Vito. Una prospettiva che potrebbe contribuire a colmare alcuni vuoti giuridici, dalla tutela delle persone costrette a spostarsi per ragioni ambientali alla possibilità di ottenere riparazioni per i danni subiti.
«Il diritto internazionale c’è e sta lavorando anche per aggiornare i diritti», osserva. Poi guarda avanti: «E chissà, forse tra cinque anni, così come noi abbiamo studiato il genocidio in diritto internazionale, qualcuno studierà anche l’ecocidio».