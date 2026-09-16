Teletutto, nuovi studi e nuovo palinsesto: ecco la nuova stagione

Un cambio di direzione che somiglia a un cambio di stilista. Perché anche la televisione, come un abito, ogni tanto ha bisogno di essere rinnovata: e così, con l’inizio dell’autunno, Teletutto e Radio Bresciasette cambiano veste. «Essere fuori moda ha i suoi limiti: non importa se il vestito è di qualità, le spallotte anni Ottanta non lo rendono accattivante. Succede anche con la televisione: quando il programma è valido, la scenografia ha la sua parte, poiché in tv è l’occhio che paga»: a parlare è Giorgio Bardaglio, neodirettore di Teletutto, che in occasione della serata di presentazione dei palinsesti 2026-2027, andata in scena ieri sera negli spazi di Area Docks, ha presentato sì i contenuti, ma soprattutto la nuova veste scenica della tivù dei bresciani.
«La qualità dei programmi è da sempre alta – spiega – quindi abbiamo deciso di concentrarci sulla parte tecnica ed estetica. I tecnici infatti sono come i progettisti e i meccanici in Formula 1: fondamentali quanto, se non più del pilota. E così questi mesi sono stati di grande lavoro, affinché fosse rivisto tutto il contorno».
Scenografie e qualità
Nuovi studi, nuove grafiche, nuovi programmi, nuove sigle, ma con conduttori e conduttrici consolidati, senza stravolgere il palinsesto al quale telespettatori e telespettatrici sono abituati. «La nostra tivù vuole essere un contenitore all-news che parla sì di Brescia, perché questo è il baricentro, ma che non si limita alla provincia, essendo visibile in buona parte del nord Italia - chiarisce Bardaglio -. La qualità dei contenuti resta il nostro obiettivo principale, ma graficamente vorremmo sia difficile distinguere tra Teletutto, SkyTg24 o RaiNews, perché la legge del telecomando è impietosa e ognuno può notare le differenze». Ogni trasmissione, dunque, avrà il proprio abito. Nuovo e accattivante.
A partire dai programmi consolidati e amati, come il Magazine condotto da Maddalena Damini su Radio Bresciasette, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13, in diretta anche su Teletutto dalle 12 alle 12.20. Lo studio rinnovato somiglia ora a un salotto per podcast e interviste: con le cuffie in testa e il microfono davanti, gli ospiti («sempre di gran nome o con storie interessanti») di Maddalena Damini si racconteranno in un ambiente stimolante e rilassato.
Il calcio
Una novità che si respirerà anche nelle trasmissioni sportive, un po’ come al bar davanti a un caffè. Nello studio di «Tutti in campo» – in onda durante le partite dell’Union Brescia con Marco Zanetti alla conduzione e Davide Giori Cappelluti – esperti di calcio, calciatori e calciatrici si trovano attorno a un tavolo per commentare l’evento sportivo in diretta. Mentre il lunedì alle 20.30 lo studio si trasformerà in un salotto per «Parole di calcio»: al posto del tavolo ecco delle poltroncine, sulle quali siederanno la conduttrice Angela Scaramuzza, la giornalista Erica Bariselli e Luciano De Paola, oltre a ospiti ed opinionisti d’eccezione.
Aria di casa
Un salotto, ma di casa, sarà quello di «Teletutto racconta», che dal 28 settembre dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19 accoglierà figure di riferimento del Bresciano, chiamate a intervenire su argomenti scelti e d’attualità. Anche in questo caso lo studio è rinnovato, mentre alla conduzione confermatissimi Daniela Affinita e Andrea Lombardi. Lo stesso studio il mercoledì alle 20.30 accoglierà la sola Affinita, stavolta per il tradizionale appuntamento con il benessere: a «Obiettivo salute» spazio agli esperti e alle esperte della medicina, ma anche ai telespettatori da casa, con possibilità di telefonate e messaggi.
La domenica tornerà quindi «In piazza con noi», la trasmissione in onda dalle 11 su Teletutto (con un’anticipazione alle 10 su Radio Bresciasette) e in replica alle 20.30, condotta da Elisabetta Del Medico, Marco Recalcati e Giorgio Zanetti dai paesi della provincia.
Il virtual set
Una delle novità più importanti è il virtual set, pensato perlopiù per i contenuti giornalistici e d’attualità, a partire dalla storica trasmissione «Messi a fuoco» condotta da Andrea Cittadini il venerdì dalle 20.30 alle 21.30, che si concentrerà su cronaca nera e giudiziaria. Il set virtuale – su green screen - ospiterà con altro sfondo «Punti di vista», durante il quale Renato Andreolassi (il martedì dalle 20.30 alle 21.30) darà volto e voce a politici, istituzioni e personalità. Anche lo sport troverà spazio sullo stesso set: il giovedì alle 21.30 torna infatti la pallacanestro con il programma «Basket time» condotto da Jacopo Bianchi, anticipato alle 20.30 dalla storica trasmissione «Ciclismo oggi» di Silvano Rodella.
Due nuovi programmi
Non mancheranno i nuovi programmi. Il primo è «Linea diretta», in onda dalle 13 alle 13.30 su Teletutto e Radio Bresciasette (proseguendo in radio fino alle 14) dal lunedì al venerdì: con Fabrizio Valli si parlerà di calcio bresciano e nazionale, con telefonate e messaggi WhatsApp da casa. Il martedì dalle 21.30 Andrea Cittadini raddoppierà invece con «L’irriverente», un format di interviste faccia a faccia con ospiti di prestigio. Qualche novità riguarderà anche il telegiornale delle 12.30 e delle 19.30, compreso il Preview delle 19, ma in quel caso i cambiamenti partiranno da ottobre. «Ma – assicura il direttore Bardaglio – i capisaldi restano ben fermi. In più avremo il meglio della produzione sempre a disposizione sul nostro canale You Tube». Tutto, insomma, vuole concorrere all’incremento del valore: «Partiamo dalla qualità visiva per esaltare quella informativa, aumentando sempre di più la sinergia con giornale e radio».
Ne è convinta anche Maddalena Damini, che oltre a condurre il Magazine quotidiano è direttrice artistica di Teletutto e di Radio Bresciasette. «Stiamo investendo su una televisione del territorio, che ora anche dal punto di vista tecnico vuole avvicinarsi a nuove generazioni di pubblico. Prendiamo il virtual set, ma anche i nuovi conduttori - dice Damini. - Marco Zanetti è giovane, e vogliamo investire proprio sui giovani. Mentre con Fabrizio Valli valorizzeremo le sue capacità televisive oltre a quelle radiofoniche che già conosciamo. Continuiamo a essere credibili e di sostanza, di qualità, ma con uno sguardo verso un futuro che non può che avere un’immagine e un linguaggio più freschi».