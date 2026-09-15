Teletutto, una confortevole festa tra amici di lunga data

«I want to hold your hand», cantavano i The Revolvers, giovanissima rock band che dal palco della Festa della Musica è finita su quello dell’Area Docks per allietare la serata di presentazione dei palinsesti di Teletutto e Radio Bresciasette con le cover dei Beatles. «Voglio tenerti la mano»: un po’ come Teletutto vuole tenere quella dei bresciani, accompagnando telespettatori e telespettatrici nel mondo delle notizie, dello sport e dell’attualità, facendo percepire loro costante conforto e fiducia. Perché ci si rinnova, si guarda avanti, si cambiano pelle e panni, luci e colori, grafiche e studi, ma la televisione dei bresciani resta la televisione dei bresciani.
La festa
La serata l’ha confermato: a festeggiare con i vertici dell’azienda e con tutto lo staff c’erano i rappresentanti delle istituzioni, quelli delle associazioni del territorio che da sempre rappresentano la spina dorsale della città e della provincia, gli amici, i sostenitori, le imprese... «Abbiamo scelto una location informale non a caso - ha spiegato dal palco Giorgio Bardaglio -. Editoriale bresciana, e con lei Teletutto, Radio Bresciasette e il Giornale di Brescia, vuole essere questo: un’amica. E questa era proprio una serata tra amici.
Da noi bisogna sentirsi a casa. Però, va detto: in televisione l’abito fa davvero il monaco. Senza la parte visuale è difficile arrivare al pubblico. I nostri tecnici hanno lavorato per due mesi prima di presentare questa nuova Teletutto con queste nuove trasmissioni. Ora la qualità visuale risponde alla qualità di contenuto». Dopodiché, via libera alle fotografie di gruppo con conduttori e conduttrici, con i tecnici, con gli agenti e le agenti commerciali... Con gli amici. Con un occhio al mentalista che si aggirava tra sala e giardino: in molti sono rimasti intrappolati per pochi secondi nell’incanto del mago Matteo Meleleo. Che ha lasciato letteralmente a bocca aperta parecchi invitati.