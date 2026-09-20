Sul palco a Salò «La casa dei ricordi» per riflettere sull’Alzheimer

Una storia vera, profondamente umana. Una testimonianza intima e personale, ma allo stesso tempo universale, che appartiene a chiunque sia stato accanto a un congiunto durante la malattia. La porterà sul palco «La casa dei ricordi», un recital fatto di parole, musica e pensieri sull’Alzheimer, scritto e interpretato da Marco Zuanelli. Sarà proposto domani e martedì, in entrambe le sere alle 20.45, nella sala San Paolo VI dell’oratorio di Villa di Salò.
La data non è casuale: il 21 settembre si celebra la Giornata mondiale dell’Alzheimer, indetta per sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere una maggiore conoscenza delle demenze, con l’obiettivo di incoraggiare dialogo, informazione e consapevolezza. È anche lo scopo del progetto di Marco, maestro pasticciere, titolare de Èl Pastiser in Fossa, ma con trascorsi nel mondo del cabaret e della musica. «Non sono un medico – spiega Zuanelli – e non so insegnare come ci si prende cura di un malato. Ma so che chi lo fa, non deve essere lasciato solo».
Contro la solitudine
L’Alzheimer è una malattia che non isola soltanto chi ne soffre, ma anche le persone che se ne prendono cura - nipoti, figli, mogli, mariti -, spesso schiacciate tra gli impegni personali e l’enorme carico fisico ed emotivo che si trovano ad affrontare. Marco lo sa, perché ci è passato, al fianco di mamma Adelina. «Chi si occupa di un malato di Alzheimer rimane spesso solo - spiega - non per cattiveria, ma per pudore, per paura di invadere spazi privati, per scarsa conoscenza. Non è così. E vogliamo farlo sapere con questo recital».
La regia e la collaborazione artistica sono di Marcella Merigo, che è anche assessore ai Servizi sociali del Comune di Salò. «Tra poesie, racconti e canzoni - dice Merigo - Marco Zuanelli porta in scena un racconto intimo e sincero fatto di memoria, silenzi, attese, piccoli gesti e soprattutto di quell’amore che continua a resistere anche quando i ricordi iniziano a svanire. Queste due serate saranno il primo appuntamento di un progetto che nasce con il desiderio di portare “La casa dei ricordi” anche in altri luoghi, arricchendola con altre testimonianze, con il vissuto di altre persone, per continuare a parlare di Alzheimer attraverso le emozioni, le storie e le persone». Con Adelina al suo fianco. In scena, al fianco di Marco, ci sarà idealmente la mamma: «Quando ci ha lasciato, ho scoperto che teneva un diario. Capiva che la memoria la stava abbandonando. È una malattia subdola, che ti fa morire due volte».
Le parole e le testimonianze di Adelina saranno affidate alla voce fuori campo di Maria Colosio. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. È comunque consigliata la prenotazione, esclusivamente via messaggio, al 329.6264755.