Teatro, musica e fede: a Ghedi è il mese nel segno di San Francesco

Per gli 800 anni dalla morte di San Francesco, Ghedi fa le cose in grande, con il mese di ottobre dedicato a «Francesco: un desiderio chiamato fraternità»: 22 appuntamenti programmati in vari luoghi del paese.
Grande attesa
Dopo l’anteprima del 27 settembre, sabato 3 si inizia col botto: alle 20.30 sul sagrato della chiesa va in scena «Siamo stati con lui», una drammaturgia di comunità sul francescanesimo a Ghedi. L’idea è dei Cantieri Teatrali Arcioni, che hanno lavorato con altre realtà del paese, portando in scena una cinquantina di attori non professionisti di Ghedi: gente comune, dai 7 ai 70 anni, che, sotto la direzione di Lino Trentini, raccontano non la vita di San Francesco, ma la sua influenza a Ghedi.
Domenica 4 ottobre la messa delle 10 è dedicata a chi si chiama Francesco/a e Franco/a, mentre sabato 10, alle 18 all’oratorio, il vescovo Pierantonio Tremolada accoglie la reliquia di San Francesco e i frati francescani conventuali di Padova: segue processione. Domenica 11 ecco «Francesco: il giullare di Dio»: a tutte le messe è prevista la predicazione dei frati francescani, mentre alle 20.30 al Teatro Gabbiano Lucilla Giagnoni propone lo spettacolo «Infinitamente Piccolo».
Dal 12 al 17 i frati girano per scuole, case e associazioni, incontrando catechisti, volontari dell’oratorio e, nella sede del Gruppo 20 Maggio, le realtà caritatevoli e sociali.
Messe
Negli stessi giorni sono in programma messe celebrate nelle chiese del paese, ma anche alla Casa di riposo e nella chiesetta della Pasotella.
Domenica 18 ecco «Francesco: uomo di beatitudine»: alle 10 saluto alla reliquia, alle 16 concerto della Cappella musicale del Santo di Padova, alle 18,30 messa animata dalla Schola Cantorum (presiede il vicario provinciale dei conventuali Padra Franco Gilardi). Il 23 alle 20.45 al Teatro Gabbiano va in scena il musical «Quando Francesco incontra Dante».
Finale
Sono previste cinque elevazioni spirituali: il 27 settembre con padre Franco Ghezzi; il 7 ottobre l’attore Luciano Bertoli e due musicisti (don Luca Ferrari, sacerdote di Ghedi, e Claudio Bonometti all’organo) riflettono sul «Cantico delle creature»; il 31 un’elevazione spirituale con organo e tromba.
Inoltre, dal 12 al 17, tutte le mattine alle 7 all’oratorio «Preghiera delle lodi mattutine», con colazione annessa.