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Cinque incontri per riscoprire la presenza francescana nel Bresciano

Il ciclo «Franciscus» è promosso dall’Università Cattolica del Sacro Cuore e dalla Fondazione Civiltà Bresciana in occasione degli ottocento anni dalla morte di San Francesco. In programma cinque lezioni e visite guidate condotte da giovani ricercatori
La facciata della chiesa di san Francesco a Brescia - © www.giornaledibrescia.it
La facciata della chiesa di san Francesco a Brescia - © www.giornaledibrescia.it

Lezioni e visite guidate per riscoprire la presenza francescana a Brescia. È il programma di «Franciscus», un ciclo di incontri gratuiti aperti alla cittadinanza, organizzati dal 13 settembre al 4 ottobre dall’Università Cattolica del Sacro Cuore e dalla Fondazione Civiltà Bresciana, in occasione dell’ottavo centenario della morte di san Francesco

Il programma

Il programma propone lezioni divulgative e visite guidate dedicate alla storia e alla cultura dei Frati minori nel territorio bresciano. A condurre gli incontri saranno giovani ricercatori dell’Università Cattolica – Sara Galli, Roberta Castelnovo, Matteo Marni, Beatrice Caterina Bodini e Antonio Manco – con interventi di circa trenta minuti, seguiti da altrettante visite ai luoghi e alle testimonianze oggetto degli approfondimenti. Gli incontri si terranno la domenica alle 15.30 e il venerdì alle 16.30.

Si parte domenica 13 settembre nella sede della Fondazione Civiltà Bresciana con un incontro sull’arrivo dei Francescani nel Bresciano, a cui seguirà una visita alla chiesa di San Giorgio. Domenica 20 settembre, nella chiesa di San Francesco, il focus sarà sull’arte francescana a Brescia e nel territorio, mentre venerdì 25 settembre, nella chiesa San Gaetano, sarà approfondito il rapporto tra Francescani e musica.

Venerdì 2 ottobre il percorso farà tappa alla Biblioteca Queriniana con una lezione sulla cultura manoscritta e sulla circolazione dei saperi tra i Frati minori, accompagnata dall’esposizione di manoscritti francescani. L’ultimo appuntamento è domenica 4 ottobre a Ghedi, con un incontro dedicato a dispute, figure femminili e diverse diramazioni della famiglia francescana, seguito dalla visita teatralizzata «L’eco dei passi perduti – Storie di frati, mura e contadini» nell’ex convento di Santa Maria delle Grazie.

I promotori

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’Associazione Nexus Aps, la Biblioteca Queriniana, i conventi di San Francesco e di San Gaetano, il Touring Club Italiano di Brescia, con il patrocinio del Comune di Brescia e dell’Ordine dei Frati minori. La consulenza scientifica è affidata al Cesime – Centro studi sulla Storia degli Insediamenti Monastici Europei. L’ingresso è libero e gratuito, con prenotazione consigliata al numero 030 3757267 o all’indirizzo info@civiltabresciana.it.

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