Cinque incontri per riscoprire la presenza francescana nel Bresciano

Il ciclo «Franciscus» è promosso dall’Università Cattolica del Sacro Cuore e dalla Fondazione Civiltà Bresciana in occasione degli ottocento anni dalla morte di San Francesco. In programma cinque lezioni e visite guidate condotte da giovani ricercatori

10 settembre 2026 2 ' di lettura

La facciata della chiesa di san Francesco a Brescia - © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Università Cattolica del Sacro CuoreSan FrancescoBrescia